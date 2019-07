CRB sofre gol no final, empata com Oeste e perde chance de entrar no G-4

mO CRB tinha a chance de entrar no G-4 em caso de vitória contra o Oeste. Mas não foi o que aconteceu, nesta terça-feira (30), o time alagoano sofreu um gol no fim da partida e ficou no empate em 2 a 2 no Rei Pelé. Os gols da partida foram marcados por Igor Cariús e Léo Ceará para o Galo alagoano e Bruno Lopes e Fábio para a equipe paulista.

Com o empate, o CRB terminou a 13° rodada da Série B na 7° colocação com 20 pontos, dois a menos que o Coritiba, primeiro time dentro do G-4. O Oeste ocupa a 11° posição com 17 pontos.

Os donos da casa abriram o placar logo no início, aos três minutos. Após cobrança de escanteio de Felipe Ferreira, Ewerton Páscoa disputou no meio da defesa e a bola sobrou para Igor Caríus fazer 1 a 0. O Oeste pouco tempo depois. Aos 10 minutos, Elvis cobrou escanteio e Bruno Lopes cabeceou no canto esquerdo do goleiro do CRB para deixar tudo igual.

Na segunda etapa, logo aos 10 minutos, o CRB fez o segundo gol em mais uma cobrança de escanteio. Ferrugem cruzou e Léo Ceará mergulhou para deixar o time alagoano na frente mais uma vez.

O resultado deixava os comandados de Marcelo Chamusca no G-4, mas aos 42 minutos, a equipe paulista empatou novamente. Léo Ceará carregou pela direita, entrou pelo meio e achou Fábio dentro da área, o atacante dominou e chutou colocado para fazer um golaço no Rei Pelé.

O CRB volta a campo no próximo sábado (03), às 19h, contra o Cuiabá, também no Rei Pelé. Já o Oeste, encara o Botafogo-SP na sexta-feira (02), às 20h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.