Bragantino empata com Cuiabá, mas segue na ponta da Série B

Pela 13ª rodada da Série B, Bragantino e Cuiabá se enfrentaram na noite desta terça (30), no estádio Nabi Abi Chedid. E os donos da casa e líder isolado da competição empataram em 2 a 2 com o time de Mato Grosso. Os gols foram marcados por Edimar e Ytalo para o Massa bruta, Jean Patrick e Rodolfo fizeram para o Dourado.

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Massa Bruta esperava vencer mais uma em casa e aumentar a vantagem para os demais colocados na ponta da tabela. Já o Dourado vinha de invencibilidade desde que os jogos voltaram após a Copa América, foram duas vitórias e dois empates.

Cuiabá sai na frente, mas permite a virada

Com a força de sua torcida, o Bragantino teve a primeira oportunidade clara do jogo, quando aos 6’ o goleiro do Cuiabá salvou o chute de Roberson. Mas três minutos depois, foi o Cuiabá que abriu o placar, com Jean Patrick, após passar entre dois jogadores do Massa Bruta.

Após sofrer o gol, a equipe da casa começou a trabalhar mais a posse de bola e assustar os visitantes. Aos 22’, o Bragantino chegou à igualdade quando Edimar acertou um belo chute na cobrança de falta e já aos 43’, a virada. Aderlan cruzou rasteiro, a bola passou por Roberson e ficou livre para Ytalo marcar o segundo do Massa Bruta e o seu sétimo gol na série B.

Empate do Dourado e pressão do Bragantino

Logo aos 3’, o Cuiabá deixou a partida empatada mais uma vez, quando Rodolfo aproveitou a bola mal recuada por Tiago Ribeiro e apenas tirou do goleiro Júlio Cesar. Após o gol, o Bragantino seguiu errando vários passes, permitindo lances perigos do time adversário.

Já nos minutos finais, o time da casa voltou a realizar pressão no adversário com boas chances de gols, mas sem êxito nas finalizações, decretando assim, o empate entre as duas equipes. O Bragantino soma 27 pontos e segue na primeira colocação, enquanto o Cuiabá é o 11º com 17 pontos

Próxima rodada

Em confronto entre times paulistas, o Bragantino enfrenta o Guarani, no Brinco de Ouro, na sexta (02), às 21h30. Já o Cuiabá volta a jogar fora de casa, desta vez contra a equipe do CRB, no Rei Pelé, o jogo será realizado no sábado (03), às 19h.