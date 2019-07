Cruzeiro cai para o River Plate nos pênaltis e está fora da Libertadores

Quatro anos depois, o Cruzeiro novamente deixou a Libertadores para o River Plate no Mineirão. Em partida que marcou 43 anos do título de 1976, em cima do próprio time argentino, o desfecho desta vez não foi nada agradável. Após empatar em 0 a 0 no tempo normal, os Millonarios triunfaram por 4 a 2, nos pênaltis: Robinho e Fred marcaram para a Raposa. De la Cruz, Montiel, Martínez e Borré fizeram converteram e Armani defendeu os chutes de Henrique e David.

River ao ataque

Assim como no primeiro jogo e também nas últimos da equipe celeste, a posse de bola foi amiga do adversário. O River imprimiu maior volume. A primeira finalização veio com Lucas Pratto, aos 12 minutos, sem perigo e fácil para Fábio. A partida que se desenhava inicialmente ser completa do time argentino, obteve um ponto fora da curva quando, aos 15', ocorreu a chance de maior perigo, com o Cruzeiro: após boa tabela entre Marquinhos Gabriel e Pedro Rocha, Thiago Neves fez jogada pela direita, cruzou para a área e Pedro Rocha perdeu uma oportunidade clara em milagre feito por Armani.

Os Millonarios , a partir dos 18', dominariam também em número de finalizações, quando iniciou uma sequência de ataques. Primeiro com Carrascal, em corta-luz feito por Lucas Pratto, quando a bola passa por cima do gol. Já no minuto seguinte, foi a vez de Fernández, em finalização de longe, que passou perto do arco celeste, e aos 26', com Borré, que também chutou de longa distância sem muito perigo. Neste momento, tratava-se de um volume intenso por parte dos argentinos que se escorreria até o fim da primeira etapa. Thiago Neves até tentou alguma coisa aos 44’, mas em bola batida de fora da área, Armani não teve muito trabalho.

Cruzeiro passa a se impor mais

Na volta do segundo tempo, pouco se vê de diferente, inicialmente. River logo chega aos 3' com Borre, que finalizou sem perigo em jogada que veio pela esquerda. O início da segunda etapa não prevaleceu por todo o jogo assim como no primeiro tempo inicial, isso porque a Raposa mostra uma leve melhora no que se refere à presença ao ataque adversário. Egídio faz um cruzamento e Léo cabeceou por cima do gol; a considerável melhora também se mostrou em lance individual de Pedro Rocha, quando Armani defendeu com tranquilidade. River Plate permanecia com superioridade de posse de bola e não tinha postura defensiva, aos 76', obteve chance com De La Cruz em bola parada, mas passou por cima do arqueiro cruzeirense.

A partida, de apenas uma oportunidade de muito perigo com Pedro Rocha, termina em 0 a 0 apesar de apresentar um parâmetro de forte presença da bola no setor ofensivo em toda o tempo, além de muita intensidade e gana em fazer o gol, principalmente do lado argentino. O Cruzeiro, então, não resistiu a disputa de pênaltis e com os erros de David e Henrique e a concretização de Borre na quarta cobrança, o River Plate seguiu na competição.