Em crise, Figueirense e Vitória ficam no empate pela Série B

INCIDENCIAS : Partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, disputada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis

Após a ameaça de W.O. e a saída do técnico Hemerson Maria na véspera da partida, o Figueirense ficou no 1 a 1 com o Vitória na 13ª rodada da Série B. Nesta terça-feira (30), mesmo com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, o time baiano não conseguiu emplacar o segundo triunfo consecutivo e permanece na zona de rebaixamento.

Os gols da partida ocorreram na etapa inicial. Willian Popp abriu o placar para a equipe mandante. Pouco tempo depois, Anselmo Ramon deixou tudo igual. O resultado não foi bem recebido por nenhuma das equipes.

O jogo começou agitado. Felipe Gedoz acertou o lado de fora da rede, enquanto Betinho não teve sucesso na finalização. O Figueirense abriu o placar aos 15 minutos. Tony desviou de cabeça e Willian Pop apareceu para concluir e colocar a equipe da casa em vantagem.

Após o gol do Furacão, o Vitória cresceu. Capa até tentou, mas foi Anselmo Ramon quem conseguiu empatar. Felipe Gedoz cobrou falta para a grande área e o centroavante testou firme para o fundo das redes do Figueira.

As duas equipes não mantiveram a mesma intensidade na partida. Com isso, as boas oportunidades demoraram a surgir. Quando apareceram, não foram convertidas em gols. Fellipe Mateus, de cabeça, e Felipe Gedoz, em chute forte, pararam nos goleiros Martín Rodriguez e Denis, respectivamente.

Com um jogador a mais devido à expulsão de Victor Guilherme, o Vitória partiu para cima do Figueirense, mas não conseguiu a virada. Nas melhores oportunidades, Felipe Gedoz e Nickson viram Denis salvar a equipe da casa da derrota.

O Figueirense permanece na décima colocação e soma 19 pontos. Já o Vitória, por sua vez, segue na zona do rebaixamento, ocupando a 18ª posição, com 11. Furacão e Leão voltam a campo no próximo sábado (3), ambos fora de casa. O time catarinense visita o Vila Nova, às 19h15, no estádio Serra Dourada. Mais cedo, às 11h, o Rubro Negro encara o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas.