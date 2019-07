Com homens e mulheres, Fifa divulga lista de melhores treinadores do futebol feminino

A FIFA divulgou nesta quarta-feira a lista com os nomes dos 10 técnicos de equipes femininas que concorrem ao prêmio de melhor do mundo do ano. Os indicados são quatro mulheres e seis homens.

Uma das favoritas entre os escolhidos é a treinadora Jill Ellis. Ela foi campeã da Copa do Mundo Feminina 2019 comandando a seleção dos Estados Unidos.

Confira quem são os concorrentes:

Jill Ellis - seleção dos Estados Unidos

Sarina Wiegman - seleção da Holanda

Milena Bertolini - seleção da Itália

Antonia Is - seleção sub-17 da Espanha

Phil Neville - seleção da Inglaterra

Peter Gerhardsson - seleção da Suécia

Futoshi Ikeda - seleção do Japão

Renald Pedros - Lyon

Joe Montemurro - Arsenal

Paul Riley - North Carolina Courage

O melhor do mundo será escolhido através do voto do público e da opinião de jornalistas, técnicos e capitães de seleções nacionais. A premiação ocorre no dia 23 de setembro, em Milão.

