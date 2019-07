Marta de fora e estadunidenses em alta: Fifa divulga lista das melhores jogadoras de 2019

Tudo pronto para a indicação da futura melhor jogadora do mundo. Nesta quarta-feira (31), Fifa divulgou a lista das 12 indicadas ao prêmio The Best 2019. Tetracampeão, os Estados Unidos é quem possui mais nomes e o único fora do continente europeu. Contudo, possui o mesmo número do Lyon - quatro cada.

Com seis prêmios conquistados, Marta ficou de fora. A brasileira, sofreu duas lesões na temporada. As campeãs da Copa do Mundo, as americanas contam com as melhores atletas do torneio: Megan Rapinoe (craque) e Alex Morgan (ficou com a bola de prata). Além de Julie Ertz e Rose Lavelle. Destaque na Holanda, Vivianne Miedema é a unica representante. Atual vencera, Ada Hegerberg aparece compatriota Caroline Graham Hansen. Bem como, a Inglaterra é representada por Lucy Bronze e Ellen White. França pela Wendie Renard e Amandine Henry. Sam Kerr é a única australiana.

A premiação acontece no dia 23 de setembro, em Milão e os torcedores podem votar pelo site da Fifa. No caso, será preciso escolher três jogadoras.

Lista das jogadoras com seus respectivos times