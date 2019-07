Palmeiras goleia Godoy Cruz e se classifica para as quartas de final da Copa Libertadores

A torcida palmeirense pode soltar um ‘ufa!’ após a partida do Palmeiras contra o Godoy Cruz que aconteceu na última terça-feira (30), no Allianz Parque. O alviverde goleou o time argentino por 4 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Raphael Veiga, Borja, Gustavo Scarpa e Dudu, dando a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores de 2019.

A goleada

Logo no primeiro minuto, Raphael Veiga bateu uma falta na área. O goleiro Mehring cortou ela, mas sem tirar da área, fazendo a bola cair nos pés de Luan que, sem ângulo, bateu forte e viu a bola sair pela linha de fundo. Aos 11 minutos, Dudu bateu um escanteio pela direita e Borja se antecipou ao zagueiro, cabeceando pra fora.

Um minuto depois, Willian recebeu pela direita e cruzou para Marcos Rocha, que foi o elemento surpresa na área, cabecear pra fora. Com 16 minutos, Brunetta tentou um chute de longe, mas a bola saiu fraca, pela direita de Weverton.

O jogo seguiu sem chances de perigo, apenas aos 27, quando Breitenbruch bateu de longe e isolou a bola. Aos 38, em uma falta cobrada de longe, Brunetta acertou a direção das redes, mas nas mãos de Weverton. Logo aos três minutos do segundo tempo o Palmeiras teve uma jogada de perigo. Willian recebeu pela direita, cortou o marcador e levantou na área, para Gustavo Gómez cabecear forte, mas nas mãos de Mehring, que defendeu em dois tempos.

Aos oito minutos de jogo, o árbitro foi ao VAR e deu o pênalti para o Palmeiras! Quando o zagueiro foi afastar um lance dentro da grande área, a bola tocou na mão do defensor que, segundo o juiz, configurou a penalidade. Rapahel Veiga soltou o pé no canto direito rasteiro, viu o goleiro tentar chegar, não alcançar a bola e abriu o placar no Allianz Parque! O Palmeiras abria o placar aos 11 minutos!

Aos 23 minutos, Brunetta tentou mais uma vez a finalização de longe e, mais uma vez, mandou pra fora. A bola passou rasteira, pelo lado direito de Weverton. Um minuto depois o Palmeiras perdeu duas chances.

Diogo cruzou alto para Hyoran, que cabeceou e obrigou o goleiro do Godoy a salvar o time. Na saída de jogo, Mehring jogou a bola nos pés de Dudu, que cavou para Borja dominar e tentar o chute, mas fraco, nas mãos do goleiro.

Aos 27, Scarpa tentou a finalização de longe e obrigou Mehring a salvar o Godoy mais uma vez. No escanteio batido por ele mesmo, Felipe Melo cabeceou forte e obrigou o goleiro a espalmar pra fora!

Três minutos depois, Borja ampliava com um lançamento de Weverton! O goleiro palmeirense quebrou a bola pro ataque e ela pingou fora da área. Mehring errou o tempo de bola e ela sobrou para Borja, dentro da área, sem ninguém, que bateu e fez o 2 a 0!

Aos 35, Dudu puxou o contra-ataque e lançou Scarpa na direita. O camisa 14 bateu forte, no chão e acertou a trave do goleiro Mehring, que ainda tocou nela! Aos 40 minutos, o Palmeiras fechou o placar! Hyoran lançou Dudu na direita. O camisa 7, dentro da área, cruzou para Scarpa chegar batendo forte, de perna direita, para vencer o goleiro e aumentar - ainda mais - o placar. Palmeiras 3 a 0 Godoy Cruz!

Faltando três minutos para os 45, Dudu limpou a jogada pelo alto e Manzur acertou ele com um carrinho violento. Por conta disso, o jogador do Godoy levou o vermelho direto. Nos acréscimos, Deyverson bateu duas vezes sem ângulo, para duas defesas de Mehring, impedindo a goleada.

No último lance, Diogo arrancou pela esquerda e atravessou a bola pra Dudu, que dentro da área bateu com força, no alto, pra sacramentar a goleada do Palmeiras!

O Palmeiras agora espera o resultado da partida entre Libertad e Grêmio, que ocorre na próxima quinta-feira (01), às 21h30, no Defensores Del Chaco, para saber quem o alviverde irá enfrentar nas quartas de final da Libertadores.