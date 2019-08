Santos acerta o retorno de Pará após seis anos

Pará está de volta. O Santos anunciou neste sábado (3) a contratação do lateral, que estava no Flamengo, até o fim da temporada de 2020. A negociação fez parte de um pedido de Jorge Sampaoli em fechar com um lateral-direito.

O jogador está de volta ao clube após seis anos, onde foi tricampeão paulista (2010, 2011 e 2012), campeão da Copa do Brasil (2010) e da Libertadores da América (2011).

No Flamengo, Pará perdeu espaço com a chegada do técnico Jorge Jesus e com a contratação do lateral Rafinha. Inicialmente, deve ser uma espécie de sombra na lateral, ocupado por Victor Ferraz na condição de titular do elenco.

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Marcos Rogério Ricci Lopes

Data de nascimento: 14 de fevereiro de 1986 (33 anos)

Local de nascimento: João do Araguaia, Pará

Altura: 1,73m

Clubes: Santo André (2004-2008), Santos (2008-2012), Grêmio (2012-2015), Flamengo (2015-2019) e Santos (2019-)