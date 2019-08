Rodrigo Santana comemora classificação do Atlético-MG na Sula: "Confiança muito grande"

Com emoção do começo ao fim, o Atlético-MG bateu o Botafogo por 2 a 0 na noite dessa quarta-feira (31), no Estádio Independência, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Fábio Santos, de pênalti, e Vinícius Goes marcaram para o alvinegro. Na coletiva de imprensa após o jogo, o técnico Rodrigo Santana admitiu a superioridade do adversário na primeira etapa.

"No primeiro tempo eles foram muito superiores. A gente sabia que eles tinham a necessidade do resultado e que viriam para cima. Demos muito espaços e a saída de bola deles foi facilitada. Tivemos uma marcação muito baixa. Acredito que a chance mais clara de gol que tivemos foi no momento em que conseguimos subir a marcação no primeiro tempo. No segundo tempo adiantamos a marcação com o encaixe, daí crescemos no jogo e fizemos o resultado", disse.

Perguntado sobre o desempenho do Galo no agregado das duas partidas, o treinador destacou que, apesar do primeiro tempo ruim dentro de casa, a equipe foi melhor no geral.

"Desses quatro tempos que tivemos, acredito que em três fomos superiores. Dois no Rio de Janeiro e o primeiro tempo aqui foi mérito deles", afirmou.

Pensando no jogo contra o Cruzeiro no domingo (4) pelo Campeonato Brasileiro, o treinador do Atlético-MG afirmou que o contexto muda, apesar da eliminação do rival na Libertadores nessa terça (30).

"Quando se trata de clássico, não tem extra-campo. Cada um dá o seu melhor e esquece o que está se passando lá fora. Precisamos nos preparar muito bem, somar ponto dentro de casa, para continuar no G4 do Campeonato. Tem muita competição pela frente. Essa classificação de hoje nos dá uma confiança muito grande. Estamos fazendo boas atuações e o Atlético-MG está a três jogos sem levar gol", frisou.

Quem também falou foi Vinícius Goes, que vem tendo uma sequência no time do Atlético-MG, devido a uma conjuntivite de Cazares. O meia não escondeu a satisfação pelo momento atual e ressaltou que o calendário brasileiro demanda uma rodagem no elenco.

"Estou muito feliz. Sou um cara que desde chegou estou procurando este espaço, sabia da concorrência e tem jogadores de alto nível aqui. Mas sabia que uma hora ou outra o meu o momento ia chegar, porque o calendário apertado exige isso", finalizou.