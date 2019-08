Após eliminação, torcedores botafoguenses picham muro do Nilton Santos

A relação com a torcida entrou em crise após mais uma eliminação no ano. Desta vez para o Atlético-MG, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o muro do Estádio Nilton Santos amanheceu pichado com a frase "Time sem vergonha", em forma de protesto ao momento da equipe comandada pelo técnico Eduardo Barroca.

Apesar do início promissor no Brasileiro, o desempenho atual do Alvinegro carioca é motivo de insatisfação dentro e fora do clube. O time não vence há seis jogos na temporada e chegou a sua quarta derrota consecutiva.

O próximo compromisso do Glorioso será neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Avaí, lanterna da competição, às 16h, em Florianópolis. A competição nacional é a única que resta na temporada 2019.