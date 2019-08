Por burocracias, Botafogo não concretiza contratações de Aimar e Blandi

O Botafogo fez sua parte para concluir as negociações do atacante Nicolás Blandi, do San Lorenzo, da Argentina, e do zagueiro Darío Aimar, do Barcelona de Guayaquil, do Equador, atendendo aos pedidos de ambas as partes. No entanto, não houve tempo suficiente para inscrever os reforços antes do fechamento da janela.

A intenção da direção alvinegra era firmar o empréstimo de Blandi, de 29 anos, até o final de 2020 e de Aimar, de 24 anos, em definitivo até 2022. Porém, segundo pessoas envolvidas nas negociações, tanto o San Lorenzo quanto o Barcelona não cumpriram com o prazo acordado para enviar a documentação.

Os clubes precisavam botar os dados das transferências no sistema da Fifa (TMS). Tudo deveria ser entregue dentro do prazo de até 23h50 da última quarta-feira. A janela de transferências internacionais para o Brasil se fechou às 23h59.

Nicolás Blandi chegou a se despedir dos seus companheiros após a eliminação do San Lorenzo, na Libertadores. Ele já havia dado sim ao clube carioca. O jogador sequer entrou no que seria sua última partida pelo clube.

Com o fracasso das aquisições, o Glorioso deve buscar por opções caseiras para reforçar o elenco na disputa do Campeonato Brasileiro, única competição que restou ao clube na temporada 2019.