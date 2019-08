 Opinião: estratégia defensiva prejudica o Cruzeiro nas competições em 2019

Cruzeiro, de folha salarial altíssima e belos jogadores, eliminado da Libertadores, ainda nas oitavas, sob olhares de 55.567 telespectadores - o maior público do estádio no ano. Quando pensávamos que não poderia piorar, surge o discurso fictício do treinador no pós-jogo. Mas antes disso, é importante ressaltar que, a eliminação para o River Plate originou em dois tipos de revolta cruzeirense: a primeira está ligada às penalidades de David e Henrique, já a segunda é referente a atuação da equipe no tempo complementar, nesta que mantivera o padrão, de menos posse de bola e espera do adversário. Fico com esta última. Você pode até se indignar pela soma dos dois, mas certamente um ou outro atormentou mais sua cabeça.

Depositar toda sua frustração da eliminação nas cobranças de pênaltis dos atletas celestes é minimizar o porquê de ter chegado em tal situação, de que forma, e silenciar o principal culpado.

Uma vitória nos últimos 17 jogos; seis consecutivos sem marcar (a pior de toda história da equipe), apenas duas vitórias no Campeonato Brasileiro e, agora, eliminado da Libertadores em casa. Sua principal força enquanto treinador, a retranca, cabe até relativização, tendo em vista os jogos de mata-mata das competições de expressão pelo qual já passamos neste ano. Dos três, dois terminaram em penalidades (Cru x Flu – Cru x River), Fábio fez a diferença em um, no outro, eliminado. Contra o Atlético-MG, após o ponto fora da curva na primeira partida (3 a 0) ainda que com bem menos posse bola, a retranca implementada por Mano, no jogo da volta, originou em dois gols atleticanos e sofrimento até o fim.

A saída da Libertadores concretiza na prática quem, em nenhum momento, flertou, em termos futebolísticos, de conquistar a América. Logo após a eliminação para os argentinos, o cenário que se mostrava terrível piora com a falta de percepção ou orgulho de Mano Menezes. A seguintes declarações foram dadas:

“O Cruzeiro se portou como tinha que se portar nos 180 minutos”.

“Ninguém que tenha um pinguinho de caráter pode dizer que o Cruzeiro não lutou até o fim para fazer o gol”.

Não bastasse toda a situação de crise, contaríamos com uma ausência de reconhecimento e menosprezo à inteligência do torcedor de analisar futebol. De fato, houve uma considerável melhora por parte da Raposa no segundo tempo, mas muito pouco para quem tinha o mando de campo à favor e material humano de qualidade; tal superioridade do adversário é ilustrada na liderança em posse de bola (57%) e finalizações (13 contra 8). A ideia de que o time ‘se portou como deveria se portar’ e que lutou pelo gol até o fim é digna de quem se contenta com pouco, que não é capaz de compreender a grandeza do Cruzeiro Esporte Clube para um futebol tão pequeno.

Afronta ao torcedor, orgulho ou ausência de percepção? Não sei, mas o discurso na coletiva após a partida preocupa, de alguém que minimamente deveria ter assumido os erros de estratégia e enfatizar mudanças.