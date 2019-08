Artilheiro da Copa Sul-Americana, Vagner Love valoriza desempenho contra o Wanderers 

Na artilharia da Copa Sul-Americana após marcar os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Montevideo Wanderers no Uruguai, Vagner Love falou após a partida desta última quinta-feira (09) e valorizou bastante a atuação do Corinthians. Para ele, a classificação é o mais importante, mas ajudar marcando gols é gratificante.

"Sabíamos que seria difícil jogar aqui, fizemos um bom jogo em casa e com vantagem conseguimos a classificação aqui. Foi bom fazer os gols e ajudar a equipe a garantir a classificação", pontuou. Vagner disputa a titularidade do ataque junto com Boselli e Gustavo.

O jogador marcou dois gols para o Corinthians no segundo tempo e garantiu a classificação. Agora, o Timão terá pela frente o Fluminense, uma vez que o time carioca eliminou o Peñarol também com vitórias dentro e fora de casa.

O próximo confronto do Corinthians é no domingo (4), pelo Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, em Itaquera, às 19h (de Brasília). Vale lembrar que, como já jogou pelo rival, Love terá a chance de balançar as redes novamente e fazer valer a 'lei do ex'.