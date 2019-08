Paraná recebe lanterna América-MG em busca do retorno ao G-4

Após derrota fora de casa na última rodada, o Paraná recebe o América Mineiro neste sábado (03), em duelo válido pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão. O Coelho conquistou a segunda vitória no campeonato no último jogo e quer manter bom rendimento para sair da zona de rebaixamento.

Enquanto o Tricolor se encontra na sexta posição da tabela, com 22 pontos, o América está na vigésima posição, sendo o lanterna do campeonato com 10 pontos somados. Para sair da zona de rebaixamento, o time mineiro precisa vencer o jogo contra o Paraná e torcer para os três times acima na tabela (Guarani, Vitória e São Bento), percam seus respectivos duelos.

Promessa de casa cheia

O Tricolor quer contar com a presença da torcida na Vila Capanema para empurrar o time no confronto. Para isso, o clube garantiu lotes de ingressos promocionais, até a sexta-feira (02).

A dupla de zaga titular poderá retornar ao jogo contra o América! O zagueiro Eduardo Bauermann cumpriu a suspensão diante do Londrina e retorna à equipe principal, na vaga de Leandro Almeida. Também fora da partida contra o alviceleste, o volante Itaqui também pode voltar à sua posição no grupo.

Já o atacante Bruno Rodrigues será uma baixa importante para o elenco. O jogador sentiu dores na coxa e deve ficar cerca de uma semana sem poder ser relacionado. Caio Monteiro, Rodrigo Porto e Ramon são as opções do técnico Matheus Costa para substituir Rodrigues.

Provável Paraná: Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Eduardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui (Luan) e Fernando Neto; João Pedro, Caio Monteiro (Rodrigo Porto) e Jenison

Sequência de vitórias, mas duas derrotas consecutivas

O Paraná fez uma série de cinco triunfos consecutivos na Série B e atingiu boas posições na tabela. Mas os últimos dois confrontos preocupam o torcedor, a equipe perdeu para o Sport dentro de casa e sofreu três gols diante do Londrina como visitante.

O zagueiro Eduardo Bauermann afirma que as dificuldades só tendem a aumentar no decorrer do campeonato. Apesar dos bons resultados do Tricolor na temporada, Bauermann acredita que não existe jogo fácil e que a equipe tem respeito pelo América Mineiro, independente da colocação dos clubes na tabela.

"Sabemos da qualidade e alguns jogadores são conhecidos de muitos de nós. Mas nosso time com muito mais tesão, porque precisamos (dos pontos) e estamos motivados para fazer um grade jogo aqui na Vila", concluiu o zagueiro.

América Mineiro repetindo a dose

Sem nenhum desfalque para a partida contra o Tricolor, o América pretende repetir a mesma tática que surpreendeu a Ponte Preta na última rodada do campeonato. O retrospecto fora de casa anima os torcedores, já que as únicas vitórias da equipe até agora foram como visitantes.

"Sabemos que vai ser um jogo difícil, assim como todo jogo da Série B. O Paraná vinha em uma situação melhor no campeonato, perdeu as últimas duas partidas, mas é uma equipe muito equilibrada. Depois, temos um jogo em casa e quem sabe conseguimos duas ou três vitórias seguidas, o que seria muito importante", enfatizou o atacante Felipe Azevedo, autor do gol contra a Macaca.

Provável América: Jori; Diego Ferreira, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e William Maranhão; Felipe Azevedo, Matheusinho e Jonatas Belusso.