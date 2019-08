 Sampaoli reclama da lista de reforços ignorada pela diretoria do Santos: "não se interessou muito"

Mesmo tendo aprovado as contratações de Pará, Luan Peres e Lucas Venuto, o treinador voltou a criticar a diretoria do clube na manhã desta sexta-feira em entrevista coletiva realizada diretamente do CT do Santos.

Ao receber uma pergunta de um repórter se havia sugerido nomes para ocupar a função de volante, posição que o Santos ainda busca no mercado, Sampaoli disse que o presidente José Carlos Peres não deu a devida atenção a lista recente de jogadores entregue pelo treinador e contratou atletas que foram indicados em janeiro. O técnico reclamou:

– Sou muito insistente com a diretoria. A diretoria eu nem conheço, na realidade. Conheço o presidente, que decide. Passei necessidade (do elenco) há mais de dois meses. Indiquei seis ou sete nomes (de volantes) para vir pelo menos dois. Foi um trabalho sem sentido o meu de tratar de indicar o que a equipe necessitava. O presidente, ou a diretoria, não sei quem, não se interessou muito – Disse Sampaoli deixando claro sua insatisfação com a diretoria santista sobre esse assunto.

O presidente José Carlos Peres se limitou a poucas palavras quando questionado pelo assunto.

– Nós contratamos jogadores a pedido dele – respondeu Peres, que depois após a resposta, não se manifestou mais.

O Santos já contratou 14 jogadores para esta temporada, são eles: o goleiro Everson, os defensores Felipe Aguilar e Luan Peres, para a lateral-direita Pará, na lateral-esquerda os jogadores Jorge e Felipe Jonatan, os volantes Jobson e Jean Lucas (que já saiu do clube para o Lyon FRA), os meias Cueva e Evandro, os atacantes Soteldo, Marinho, Uribe e Lucas Venuto.

O Santos deve anunciar em breve oficialmente o trio que teve o acordo selado no meio desta semana. Sampaoli analisou os reforços.

– São jogadores que havíamos visto em janeiro para reforçar o time. Luan um central canhoto para linha de três. Venuto é extremo interessante e jovem que escolhemos. Pará é um lateral a mais, que acompanhe a função do Ferraz. Não tivemos naquela hora e agora conseguimos. Não era a prioridade, como um substituto para Jean Lucas ou meia pela esquerda, não tivemos possibilidade de contratar as prioridades, mas vieram as possibilidades de janeiro. Precisávamos de jogadores preparados para nosso sistema. Como são jogadores que escolhemos em janeiro, tomara que se adaptem rápido – disse o treinador do peixe.

O experiente técnico argentino também disse o que espera das novidades no elenco.

– O que esteja melhor. O mais importante é o desempenho coletivo e quem está mais perto das exigências atuará. Uns demoram mais para adaptar, outros nunca, outros rápido. É o futebol. Priorizamos o funcionamento na frente do nome próprio – concluiu o técnico.

O jogador Pará vem para ser uma "sombra" de Victor Ferraz. Já com a saída de Rodrygo para o Real Madrid, abriu espaço para mais uma atacante no elenco, e por isso o Santos traz o atacante de 24 anos Lucas Venuto que competia na MLS pelo Vancouver Whitecaps, clube canadense. Na bola da vez foi o zagueiro Luan Peres que defendeu o Club Brugge da Bélgica. O zagueiro vem para tirar uma dor de cabeça na defesa. Já que o clube convive com a incerteza da renovação de contrato de Gustavo Henrique. Fora isso, ainda existe a possibilidade de transferência de Lucas Veríssimo, já que virou rotina ter seu nome especulado em clubes europeus.