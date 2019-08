Londrina e Atlético-GO empatam e perdem chance de se aproximar do líder Bragantino

Na noite desta sexta-feira (2), no Estádio do Café, se enfrentaram Londrina e Atlético-GO pela 14ª rodada da Série B. O jogo terminou empatado em 1 a 1, e as duas equipes desperdiçaram a chance de encostar no líder do campeonato. Os gols foram marcados por Pedro Raul para os visitantes e Germano para o Londrina.

Buscando se aproximar do Bragantino, Tubarão e Dragão entraram em campo com a missão de vencer para não deixar o líder mais uma vez disparar na ponta da tabela. Jogando em casa e vindo de vitória no clássico contra o Paraná, o Londrina apostava no entrosamento e na força de sua torcida para vencer os goianos. Já o Dragão buscava sua terceira vitória consecutiva, o que lhe daria o segundo lugar no campeonato.

Apesar de jogar fora de casa, quem iniciou em cima e obteve as rédeas do jogo foi a equipe do Atlético-GO. A equipe goiana aproveitou as falhas nas saídas de jogo do Londrina para chegar com intensidade ao ataque. E a pressão logo fez resultado. Aos 28, Pedro Raul abriu o placar para o Dragão após cruzamento de Nicolas. O atacante rubro-negro cabeceou no canto esquerdo do gol defendido por Matheus Albino.

Vendo o time perder o meio de campo e ser anulado ofensivamente, o técnico Alemão, mexeu na equipe do Londrina ainda no primeiro tempo. O atacante Luidy, que havia marcado dois gols no último jogo, entrou na vaga do volante Bruno Paulista, e a substituição deu resultado.

Com a equipe mais ofensiva, chances foram surgindo, principalmente com as bolas paradas. E foi em uma delas que saiu o gol de empate dos donos da casa. Após cobrança de falta na trave por Dagoberto, o volante Germano aproveitou o rebote e empatou o jogo para o Londrina.

Com as duas equipes precisando da vitória para não deixar o Bragantino escapar na liderança, o jogo ficou bastante acirrado, e em apenas seis minutos, três cartões amarelos foram mostrados. Apesar das mexidas na segunda etapa dos dois times, ficou evidente que os desgastes físicos dos jogadores, devido a maratona de jogos seguidos impediu o mesmo ritmo do primeiro tempo. Perto do fim do jogo, Dagoberto ainda foi expulso após reclamação e o jogo acabou mesmo em 1 a 1.

Próxima rodada

Agora o Dragão terá uma sequência de dois jogos em casa, o primeiro deles contra o CRB, na terça (06), às 19h15. No mesmo dia, o Londrina jogará fora de casa, contra o América-MG, no Independência, às 21h30.