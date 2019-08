Com triunfo, Brasil de Pelotas se afasta do Z-4 e complica Vitória

Após dois jogos sem perder, o Vitória voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro da Série B. Na manhã deste sábado (03), o Rubro-negro baiano foi até o estádio Bento Mendes de Freitas, no Rio Grande do Sul e perdeu para o Brasil de Pelotas por 1 a 0, gol de Cristian.

Com o resultado, o Vitória continua com os 11 pontos e ocupa a 19° colocação, podendo cair para a lanterna no final da rodada. Já o Brasil de Pelotas, chegou aos 17 pontos e saltou para a 11° posição.

Logo aos 12 minutos do primeiro tempo, Léo Gomes acertou um bomba da intermediária e obrigou o goleiro Carlos Eduardo a fazer uma grande defesa. O Brasil de Pelotas chegou com perigo aos 22 minutos. Diogo Oliveira cobrou falta com categoria, a bola tinha endereço certo, mas Martin Rodriguez defendeu.

Aos 23, o time baiano teve uma grande chance. Wesley saiu sozinho na direita e finalizou por cobertura, a bola pegou no travessão e morreu na linha de fundo. Um minuto depois, o Xavante quase abriu o placar. Matheus Rocha cobrou lateral na área, Rafael Grampola desviou e Murilo Rangel acertou uma bomba de pé esquerdo, o goleiro do Vitória fez mais uma boa defesa.

Aos 43 minutos, o Brasil de Pelotas abriu o placar. Cristian ganhou a disputa com a defesa do Vitória, entrou na área e chutou cruzado de pé esquerdo.

Na segunda etapa, o Vitória teve uma grande oportunidade para empatar. Aos 36, Felipe Gedoz cobrou falta na área, Caicedo cabeceou e Carlos Eduardo salvou os donos da casa.

O Brasil de Pelotas volta a campo na próxima quinta-feira (08), às 21h30, contra o Oeste, na Arena Barueri em São Paulo. Já o Vitória, encara o Paraná, no próximo sábado (10), às 19h, no Barradão, em Salvador.