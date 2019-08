Com polêmica no fim, Paraná e América-MG ficam no empate em Curitiba

Paraná e América-MG ficaram no 0 a 0, na tarde deste sábado, em Curitiba. A partida foi válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com o empate, o Tricolor da Vila está na sexta colocação, com 23 pontos. O Coelho permanece na última posição, com 11 pontos.

Gol anulado e polêmica

O jogo começou bastante sem sal. As duas equipes se estudavam e passaram a atacar após os 20 minutos da primeira etapa. Na parte inicial do jogo, o único lance de perigo foi o gol anulado da equipe mandante. Jenison mandou para o fundo das redes, mas a arbitragem marcou impedimento.

Aos 41', Jonatas Belusso, sofreu um choque de cabeças com o jogador paranista e assustou todos. Com a pancada, o centroavante caiu de forma estranha e demorou alguns minutos para se recuperar, sendo necessária a presença da ambulância.

Na segunda etapa, as melhores chances foram do América. Aos 33', após jogada pela esquerda, a bola passeou na área tricolor e Matheusinho, por pouco, não marcou. No lance seguinte, após jogada na entrada da área, a bola sobrou para Júnior Viçosa que, de frente, acabou pegando errado e mandando para fora.

Se durante os noventa minutos, a partida não teve muita emoção, no último lance a polêmica tomou. O atacante Neto Berola recebeu na esquerda, invadiu a área e foi derrubado pela marcação. Contudo, o juiz não marcou.

Próximos confrontos

Na terça-feira (6), o América-MG recebe o Londrina, às 21h30, no Independência. Já o Paraná viaja para enfrentar o Vitória, no Barradão, no sábado (9), às 19h.