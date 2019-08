Bahia tenta quebrar jejum na Fonte Nova ao encarar embalado Flamengo

Na tarde deste domingo (4), Bahia e Flamengo se enfrentam na Fonte Nova, em Salvador. A partida acontece às 16h (horário de Brasília) e será válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Flamengo vem embalado pela classificação às quartas de final da Libertadores, o Tricolor ainda não venceu depois da Copa América. Além de ter sido eliminado pelo Grêmio nas quartas da Copa do Brasil, o Esquadrão perdeu uma partida e empatou outras duas pelo Brasileirão.

Para quebrar o jejum

Ocupando a 12ª colocação, o Bahia busca quebrar a sequência negativa no Brasileiro diante do seu torcedor. Mais de 30 mil pessoas devem estar presentes para empurrar o Tricolor ao triunfo, que não acontece desde o primeiro dia de junho, quando venceu o Grêmio por 1 a 0.

Ao contrário dos cariocas, o Bahia não terá nenhum desfalque no que diz respeito à equipe considerada titular. No entanto, o volante Ronaldo, recém-chegado, não ficará à disposição de Roger Machado no banco de reservas. O jogador foi emprestado à equipe baiana pelo próprio Flamengo e, por força do contrato, não poderá enfrentar o seu clube.

Apesar de não poder contar com o volante, Roger ganhou mais uma opção para logo mais: o polivalente lateral-direito João Pedro foi anunciado nesta semana como reforço. O jogador, que já havia atuado no clube em parte da temporada passada, foi contratado por empréstimo junto ao Porto.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Eric Ramires; Lucca, Artur e Gilberto.

Flamengo embalado

Além da classificação na competição continental, o Rubro-Negro Carioca vira a chave e, agora, mira a liderança do campeonato nacional. Com 24 pontos, a equipe está na terceira posição, cinco a menos que o líder Santos. Também está invicto a seis jogos. A última derrota foi na quinta rodada diante do Atlético-MG, por 2 a 1, em Belo Horizonte.

Para esta partida, o técnico Jorge Jesus não terá Gabigol que, além de suspenso, está lesionado e testou o garoto Reinier no lugar do atacante. Com isso, a equipe jogará sem um centroavante de ofício. Além disso, há chance de outros jogadores serem poupados por conta do desgaste causado pela sequência de jogos, que é o caso de Rafinha e Cuéllar.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rodinei (Rafinha), Thuler, Pablo Marí e Renê; Piris da Motta (Cuéllar), Éverton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Reinier.