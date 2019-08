Para subir na tabela, Ceará e Fortaleza fazem Clássico-Rei na Série A após 26 anos

Tem Clássico-Rei às 19h deste sábado (3)! Pela 13ª rodada, Ceará e Fortaleza refazem o maior duelo cearense na Série A após 26 anos. Com direito a mosaico de Luiz Gonzaga, as equipes fazem o quinto jogo entre si em 2019. E sob objetivos parecidos no ano (fica na primeira divisão), tanto Alvinegro quanto Tricolor têm novidades para logo mais.

Até aqui no Brasileirão, os dois times têm campanhas praticamente idênticas: 14 pontos, quatro vitórias, dois empates e seis derrotas. A diferença que deixa o Vovô na frente do Tricolor é o saldo de gols: +2 para o lado de Enderson Moreira e -5 para Rogério Ceni. Com 13 gols marcados, os dois ataques estão à mesma régua.

Ceará

Em 13º e buscando se distanciar o máximo possível da zona de rebaixamento, Enderson Moreira fará seu primeiro clássico no comando alvinegro. Para vencer, o treinador pode contar com o recém-chegado Lima, que já tem situação regularizada para sua segunda passagem pelo Vovô. Dúvida durante parte da semana, Romarinho participou normalmente dos treinos de sexta-feira (2) e está apto para jogar.

Dessa forma, Enderson Moreira continua a jogar no o 4-3-3, sob comando da criatividade da dupla Ricardinho e Thiago Galhardo. Excetuando a entrada de Lima, o time deve ser o mesmo que perdeu para o Internacional na última rodada.

Provável escalação do Ceará: Diego Silva; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo e João Lucas; Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo; Matheus Gonçalves, Lima e Felippe Cardoso. Técnico: Enderson Moreira.

Fortaleza

Uma posição abaixo de seu rival e também almejando o distanciamento da degola, Rogério Ceni fará seu oitavo Clássico-Rei no comando do Leão do Pici. Pelos três pontos, o meio-campista argentino e contratado recentemente Mariano Vásquez está pronto reforçar o Tricolor.

Recuperado totalmente de lesão, Edinho vai para o jogo, e Kieza volta ao banco de reservas. E é mantendo a base da derrota para o Corinthians, que Ceni conta com Wellington Paulista centralizado e Osvaldo e Romarinho pelas pontas.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Roger Carvalho, Quintero e Carlinhos; Juninho, Felipe e Edinho; Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

Retrospecto e arbitragem

De 2018 para cá, Ceará e Fortaleza se enfrentaram oito vezes: três vitórias alvinegras, duas tricolores e três empates. Porém, em 2019, o Fortaleza está invicto contra seu rival: são duas vitórias e dois empates.

E para apitar o quinto clássico do ano, Heber Roberto Lopes contará com o auxílio de Henrique Neu Ribeiro e Éder Alexandre (todos de SC).