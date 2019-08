Equilíbrio no confronto marca clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão

“Clássico é clássico e vice-versa”, assim definia Jardel, ex-jogador do Grêmio. E nada como uma frase como essa para definir o confronto entre Palmeiras e Corinthians, que ocorrer neste domingo (4) na Arena Corinthians, pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão.

Às 19h os times entram em campo em busca dos três pontos e da liderança no confronto entre ambos. São 127 vitórias para cada lado, somando mais 107 empates. Dentro do Campeonato Brasileiro (pós-1971), são 17 vitórias para cada lado e 17 empates. O equilíbrio reina no derby paulistano.

Dentro do Brasileirão de 2019, o Palmeiras é o vice-líder, com 27 pontos, apenas dois atrás do Santos, que lidera a competição. Já o Corinthians está na 8ª posição do Campeonato, com 19 pontos ganhos.

Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o clássico, que já se desenha com muita importância para ambos os clubes.

A arbitragem da partida ficará por conta de Anderson Daronco, árbitro FIFA. Ele será auxiliado por Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno de Andrade Junior. Ambos são árbitros CBF. O árbitro de vídeo será Jean Pierre Gonçalves Lima.

Um novo Corinthians pós-Copa América

A parada para a Copa América ajudou alguns times, mas também prejudicou outros. O Corinthians fica do lado de times que se beneficiaram com essa intertemporada que ocorreu. Após essa parada, o Timão melhorou seu desempenho, que dentro do Brasileirão já é mostrado como o segundo melhor, atrás apenas do Santos.

O alvinegro paulista tem 87% de aproveitamento, com quatro vitórias e um empate em cinco jogos. Já o Santos tem 100%, com três vitórias em três jogos.

Na última partida, disputada na quinta-feira (01), o Corinthians venceu o Montevideo Wanderes, por 2 a 1. Fora de casa, Vagner Love marcou duas vezes. Bravo descontou para os mandantes. Com isso o Corinthians se classificou para as quartas de final da Sul-Americana, onde enfrentará o Fluminense.

Com Ralf, que está no departamento médico e Bruno Mendez, defendendo a seleção uruguaia nos jogos Pan-Americanos, como desfalques, o Corinthians deve ter como time titular: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Júnior Urso; Pedrinho, Sornoza e Clayson; Vagner Love.

Pressão para cima do Palmeiras

Após a parada para a Copa América, o Palmeiras teve uma queda de rendimento em todas as competições. Em sete jogos são duas vitórias, três empates e duas derrotas.

Esse rendimento rendeu ao alviverde a queda na Copa do Brasil, para o Internacional, a perda da liderança do Brasileirão, para o Santos e a classificação na Libertadores, frente ao Godoy Cruz. O Palmeiras enfrentará o Grêmio nas quartas da competição continental

Apesar de tal classificação, com uma vitória por 4 a 0, com gols de Raphael Veiga, Scarpa, Dudu e Borja, o Verdão ainda sofre com a pressão da torcida. Um protesto na porta do CT foi feito no último sábado (3), com faixas e gritos de ordem, pedindo a vitória no clássico e criticando muito o técnico Felipão.

Em meio à essa pressão, o Palmeiras não contará com Ramires, que está lesionado, e com Henrique Dourado, em transição física, além de Luiz Adriano, que não foi apresentado oficialmente. Com esses desfalques o Palmeiras deve ter como titulares: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo e Bruno Henrique; Dudu, Gustavo Scarpa e Willian; Borja (Deyverson).