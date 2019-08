Operário-PR vira sobre o Criciúma e volta a vencer na Série B

O Criciúma recebeu a equipe do Operário na tarde deste sábado (3), no Estádio Heriberto Hulse, em jogo válido pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão. Quem levou a melhor foram os visitantes. Mesmo com um a menos desde os 23 da segunda etapa, o Operário conseguiu segurar o placar e voltar para Ponta Grossa com três pontos na bagagem. Com o resultado, o Criciúma entra na zona de rebaixamento, com 13 pontos, na 18ª colocação. Já o Fantasma sobe para 11º, com 18 pontos, e respira na tabela.

PRIMEIRO TEMPO

Os primeiros minutos do confronto foram marcados pelo grande número de jogadas trabalhadas pelo lado direito do ataque do Operário, com Maílton sendo acionado várias vezes. Mas aí o Criciúma resolveu acordar, tramando boas jogadas e chegando com perigo aos 7 minutos, quando Reinaldo recebeu de Lúcio Flávio e tentou o chute, mas foi travado, e aos 11, quando Daniel Costa cobrou falta direta e acertou uma bomba no gol, mas André Luiz afastou.

Outra grande oportunidade saiu novamente dos pés de Lúcio Flávio, aos 26, quando o meia girou dentro da área e chutou, mas André Luiz novamente salvou. Como se não bastasse, o goleiro do Operário fez outro milagre, ao 40, em chute cruzado de Reinaldo, mas não conseguiu salvar quando Daniel Costa, aos 41 minutos, recebeu dentro da área e chutou no canto, sem chances para o goleiro. As equipes foram para o intervalo com o 1 a 0 no placar.

SEGUNDO TEMPO

O Operário voltou para a segunda etapa em ritmo frenético, marcando antes do primeiro minuto e empatando a partida. Bruno Batata lançou Felipe Augusto, que recebeu nas costas da zaga e deu um toque por cima do goleiro. O Criciúma até tentou esboçar uma reação em busca da vitória, mas o segundo gol do Fantasma veio aos 17, quando Marcelo carregou pelo meio, deixou dois marcadores pelo caminho e bateu no canto de Luiz, dando a vitória parcial ao time paranaense.

Porém, 6 minutos depois, aos 23, o Operário ficou em desvantagem numérica, quando Bruno Batata cometeu falta em Wesley, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. A partir daí o goleiro André Luiz teve de trabalhar muito para garantir a vitória. Logo aos 25, Daniel Costa mandou uma bomba em cobrança de falta, e o goleiro teve de dar um tapa na bola, mandando para escanteio.

Aos 34, Chicão mandou contra a meta, e André Luiz teve de salvar o que seria o gol de empate. O último dos milagres veio aos 37, quando Pedro Bortoluzo cabeceou no ângulo, e André Luiz fez linda defesa. Ao fim da partida, com a derrota, o torcedor do Criciúma protestou e vaiou a equipe.



O próximo compromisso do Criciúma é novamente em casa, dessa vez contra o Sport, no próximo domingo (11). Já o Fantasma recebe o Vila Nova, na próxima sexta-feira (9), às 19h15.