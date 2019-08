Fluminense com base mantida para receber reservas do Internacional

Fluminense e Internacional se enfrentam neste sábado (03), no Maracanã, às 19h (de Brasília). O confronto é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 17º colocado na tabela, com nove pontos conquistados. Já o Colorado ocupa a sexta posição, com 20 pontos.

Ao todo, ocorreram 81 partidas entre as equipes, com uma pequena vantagem do Internacional, 30 vitórias, contra 25 do Fluminense, além de 26 empates. No último encontro, em 25 de novembro de 2018, 2 a 0 para os gaúchos. Nico López marcou os dois gols da partida.

O trio de arbitragem vem do Paraná. Rodolpho Toski Marques comanda a partida. Seus auxiliares serão Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos. O responsável pelo VAR será Adriano Milczvski.

Fluminense precisa vencer para subir na tabela

O Tricolor precisa voltar a vencer para deixar a temida zona de rebaixamento. Já são sete jogos sem resultado positivo no Brasileirão. Nas partidas disputadas após a Copa América, um empate em 1 a 1 com o Ceará e derrotas para Vasco e São Paulo, ambas por 2 a 1.

Fernando Diniz deve repetir a escalação que derrotou o Peñarol, na última terça-feira (30), no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. Com isso, o ataque será formado por Pedro, Yony González e Marcos Paulo, que marcou os dois primeiros gols como profissional na última partida.

O jovem atacante permanece no lugar de João Pedro, em fase final de recuperação após pancada no tornozelo direito, mas que ainda não tem condições de jogo. Outro que deve permanecer como titular é Igor Julião, com Gilberto na reserva.

Já o meia Nenê volta a ser relacionado após ficar fora das últimas duas partidas, contra o São Paulo, por não poder enfrentar seu ex-clube, e Peñarol, por não estar inscrito no torneio internacional. O também meia Wellington Nem foi relacionado pela primeira vez após seu retorno ao clube.

A provável escalação é: Muriel; Julião, Digão, Nino e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso; Marcos Paulo, Pedro e Yony.

Internacional com reservas

O Colorado está entre os primeiros colocados, na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. Nas partidas disputadas após a Copa América, derrota par 1 a 0 para o Athletico-PR, empate em 1 a 1 no clássico com o Grêmio e vitória por 1 a 0 sobre o Ceará.

Visando o confronto com o Cruzeiro, no meio da semana, pela Copa do Brasil, o técnico Odair Hellmann deve mandar a campo os reservas. No entanto, o comandante preferiu fechar o último treinamento da equipe, no Beira-Rio, e desembarcou no Rio de Janeiro com a equipe completa.

Após cumprir suspensão, Rafael Sobis deve voltar ao time. De resto, a tendência é de que a formação seja praticamente a mesma usada na vitória sobre o Ceará, com Marcelo Lomba como único titular.

Por estar suspenso na partida contra o Cruzeiro, D’Alessandro deve ser um dos titulares. Já no Brasileirão, o suspenso na equipe é Sarrafiore, e por isso está fora da partida no Maracanã. Outra baixa deve ser o volante Rodrigo Lindoso, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.

A provável escalação é: Marcelo Lomba; Zeca, Klaus, Bruno Fuchs e Natanael; Rithely, Nonato, D'Alessandro (Guilherme Parede), Rafael Sobis e Wellington Silva; Tréllez.