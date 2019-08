Guarani bate Bragantino e dorme fora do Z-4 da Série B

Jogo válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado no estádio Brinco de Ouro da Princesa

Na noite da última sexta-feira (02), o Guarani recebeu no Brinco de Ouro da Princesa o líder Bragantino. Pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileir e com um segundo tempo muito mais agitado do que o primeiro, o Guarani venceu a partida por 1 a 0, com gol de Michael Douglas.

Com esse resultado, o Bragantino continua líder, com 27 pontos. Já o Guarani sai da zona e respira ‘ar puro’. São 13 pontos em 14 jogos, mas o Bugre ainda torcer contra Criciúma e São Bento, que jogam na rodada e podem passar o Guarani.

Dois tempos distintos

A primeira chance de finalização da partida entre os clubes paulistas foi aos 23 minutos, com Vitor Feijão, que finalizou de fora da área e isolou a bola. Aos 33 Lenon também tentou finalizar, mas a bola desviou no marcador e saiu fraca pela linha de fundo.

O primeiro tempo acabou com poucas chances e muita movimentação das equipes. Os erros de passe no final das jogadas e a boa atuação das defesas foi o diferencial para as chances não serem criadas.

Se o primeiro tempo foi sonolento, o começo do segundo foi agitado! Edimar desceu pela esquerda e achou Lucas na área. O lateral direito bateu cruzado e acertou a trave de Kléver. A bola sobrou pra Edimar mais uma vez, que tocou para Barreto bater de fora da área e obrigar Kléver a voar e salvar o Guarani com uma belíssima defesa.

Aos 16, Vitor Feijão – que estava sendo criticado por torcedores no estádio – desceu pela esquerda e fez um belo cruzamento para Michael Douglas, que subiu e cabeceou com força pra vencer Julio César e abrir o placar para o Guarani!

Aos 19 Claudinho arrancou pelo meio e tocou para Ytalo. O atacante, aos trancos e barrancos passou por dois marcadores até entrar na área e finalizar forte, mas mandar a bola pra fora, fazendo ela passar muito perto da trave direita de Kléver.

Aos 31 Roberson ajeitou de peito para Ytalo, que limpou a marcação e bateu de fora da área, pra uma ótima defesa de Kléver, em dois tempos. Apenas quatro minutos depois, Barreto tocou de primeira, com estilo para Morato, que arrumou para Ytalo driblar o marcador e bater forte, mas para uma ótima defesa de Kléver.

Aos 46, Pío bateu uma falta de longe, rasteira e no canto rasteiro direito de Kléver, que se esticou ao máximo para salvar o Guarani! Aos 48, uma reedição do chute de falta. A bola sobrou pra Pío, que bateu de longe e obrigou Kléver a salvar o Guarani, mais uma vez!

Pela 15ª rodada o Bragantino recebe o Botafogo-SP, na próxima sexta-feira (9), às 21h30, no Nabizão. Já o Guarani tem o clássico, onde visita a Ponte Preta no domingo (11), às 11h da manhã, no Moisés Lucarelli.