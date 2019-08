Com gol no último minuto, Botafogo-SP derrota Oeste e entra no G-4 da Série B

Botafogo-SP e Oeste se enfrentaram, nesta sexta-feira (2), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2019. Jogando em casa, o Pantera venceu por 3 a 2, com gols de Luiz Otávio, Murilo e Rafael Costa. Fábio marcou duas vezes para os visitantes.

Mesmo jogando fora de casa, o Oeste não se intimidou e teve chance de abrir o placar logo aos 16 minutos. De longe, Matheus Oliveira arriscou forte chute, a bola desviou na defesa do Botafogo-SP e ia em direção ao gol, mas Darley se esticou inteiro para fazer a defesa. O Rubrão teve mais uma chance aos 21. Elvis lançou para a área, a bola foi desviada e Alyson dominou. O lateral-esquerdo cruzou e encontrou Fábio dentro da área. O atacante concluiu, mas Bruno Lopes desviou e a bola tirou tinta da trave.

Embora o Oeste criasse mais chances de gol, quem inaugurou o marcador foi o Pantera. Aos 33 minutos, Nadson cobrou escanteio, Glauco furou e a bola sobrou para Luiz Otávio, que, sem marcação, desviou de cabeça.

Dois minutos após o gol, o Botafogo-SP teve a chance de ampliar. Felipe Saraiva recebeu excelente passe de Haniel e ficou com o gol aberto. Mesmo sem marcação, o atacante tentou dominar e facilitou para a o goleiro do Oeste, que agarrou a bola após a atrapalhada do jogador do Pantera. E quem não faz, leva.

Aos 38 minutos, Matheus Oliveira chutou de longe, Darley espalmou para o meio da área e Fábio aproveitou o rebote para deixar tudo igual no marcador.

Logo depois de empatar, o Oeste virou a partida. Em contra-ataque, Elvis deu um passe de cobertura e deixou Fábio na cara do gol. O atacante finalizou cruzado no canto direito. 2 a 1 para o Rubrão.

O Botafogo-SP voltou com tudo na segunda etapa, e logo aos nove minutos deixou tudo igual no marcador. Pará cruzou pela lateral, Glauco foi fazer a interceptação, mas falhou e a bola sobrou para Murilo, que só empurrou para empatar a partida.

Aos 34 minutos, o Oeste teve uma boa oportunidade de virar mais uma vez a partida. Após bela jogada individual, Wallace Bonilha arriscou forte chute de longe. A bola saiu por cima da meta de Darley, mas assustou o arqueiro do Pantera.

Ao apagar das luzes, o árbitro marcou pênalti para o Botafogo-SP nos acréscimos do segundo tempo. Rafael Costa foi para a cobrança, concluiu no meio do gol e virou a partida para o time de Ribeirão Preto no último minuto de jogo.

Com a vitória, o Botafogo-SP chegou aos mesmos 23 pontos do Coritiba, mas assume a quarta colocação pelo número de vitórias.

O próximo compromisso do Pantera na Série B é diante o líder Bragantino. O confronto será realizado na próxima sexta-feira (9), às 21h30, no Nabizão.

Já o Oeste enfrenta o Brasil de Pelotas na Arena Barueri, na próxima quinta-feira (8), às 21h30.