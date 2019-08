CRB é derrotado pelo Cuiabá no Rei Pelé e perde a chance de entrar no G-4

O CRB tinha a chance de finalmente entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B, em caso de vitória contra o Cuiabá no Rei Pelé, mas a equipe alagoana perdeu a partida por 1 a 0 e a chance de entrar no grupo que garante vaga para a Série A de 2020.

Com o resultado, o CRB ocupa a 8° colocação com 20 pontos e seis vitórias, já o Cuiabá, se afastou da zona do rebaixamento e chegou aos 20 pontos, ocupando a 10° posição.

A primeira chegada foi da equipe visitante, logo aos 14 segundos, Rodolfo tentou cruzar e a bola foi direto no travessão de Fernando Henrique. Aos 17 minutos, Rodolfo arriscou da intermediária, a bola passou perto da trave alagoana.

Na segunda etapa, a equipe da casa começou assustando. Aos dois minutos, Alisson Farias cobrou escanteio e Léo Ceará subiu mais que todo mundo para cabecear no canto, obrigando Victor Souza a fazer uma grande defesa.

Aos 12 minutos o Cuiabá abriu o placar. Jean Patrick arriscou de longe, o goleiro Fernando Henrique rebotou e Felipe Marques empurrou para o fundo do gol. O último lance perigoso da partida foi aos 27 minutos, onde Paulinho cobrou falta de perna esquerda e o goleiro do CRB defendeu no canto esquerdo.

O próximo jogo do CRB será na próxima terça-feira (06), às 19h15, contra o Atlético-GO, em Goiás. A equipe Mato-grossense encara o Iporá na próxima quarta-feira (07), às 15h, pela Copa Verde.