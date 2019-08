Enderson Moreira destaca atuação do Ceará e importância da torcida: "Motivou nossos atletas"

No primeiro Clássico-Rei no Campeonato Brasileiro em 26 anos, o Ceará bateu o Fortaleza por 2 a 1 neste sábado (3) e subiu para a primeira parte da tabela. Thiago Galhardo e Felippe Cardoso marcaram para o Vozão e Juninho, em pênalti polêmico, descontou para o Tricolor.

Após a partida, o técnico Enderson Moreira destacou o mérito da equipe na vitória no clássico, discordando da afirmação do técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, de que o triunfo do Vozão teria sido resultado de desatenção do seu time.

"Eu respeito o Rogério Ceni. Acho que não foi só desatenção da equipe dele. Houve muito mérito da nossa equipe. Não acho que o resultado foi em cima de alguma desatenção. Soubemos marcar agressivamente, no campo do adversário, transitar com velocidade. Houve mérito da nossa equipe", analisou.

Enderson agradeceu também a presença da torcida e destacou a influência positiva que a mobilização teve nos seus jogadores. "Antes, quero agradecer o nosso torcedor. Nos apoiou, fez uma festa maravilhosa. Foi linda. Todos que participaram não esquecerão. A torcida incentivou. Motivou os nossos atletas. Eu tento passar que é um jogo muito importante, especial".

Apesar da felicidade pela vitória, Enderson já pensa na próxima partida do Ceará, que será novamente como mandante, diante da Chapecoense, no próximo sábado (10), às 17h. "Vamos comemorar até segunda-feira de manhã, no máximo. Mas teremos um jogo dificílimo contra a Chapecoense. Vai ser um dos jogos mais difíceis que a gente vai enfrentar. Espero que a gente possa entregar para o nosso torcedor mais um grande resultado".