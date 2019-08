Apesar do empate fora de casa, Eutrópio elogia postura do Figueirense: "Se mostrou maduro"

Vila Nova e Figueirense empataram em 0 a 0 na noite desse sábado (3) no Serra Dourada em uma partida com poucas emoções válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. As equipes pouco criaram e o time visitante ainda teve um gol anulado pela arbitragem. Para o técnico Vinícius Eutrópio, que assistiu o jogo das cabines no estádio, o empate fora de casa tem que ser valorizado.

"O empate a gente tem que valorizar bem. Claro, se naquele momento o gol fosse validado, a postura que a gente teria em campo dificilmente tomaríamos gol como não tomamos. Mas, vale a pena ressaltar o que a torcida tem valorizado nosso grupo empenhado, concentrado. E, hoje, mais uma vez na história do Figueirense, vão surgindo goleiros como: Tiago Volpi, Gatito Fernández, Alex Muralha, Dênis e agora tivemos uma estreia agradável do Matheus Vidotto", avalia.

Com poucas chances criadas e dificuldades em distribuir o jogo, o Furacão do Estreito focou-se em segurar o placar, a posse de bola e o ponto fora de casa. "Pra mim, jogamos com uma posse de bola igual do adversário. Nos últimos 10 minutos o Marcelo Cabo colocou o time mais pra frente, o que foi normal esse posicionamento. Então, às vezes, as pessoas ficam muito com a última impressão do final do jogo. Contudo, nosso time se mostrou maduro e isso é muito importante em um Campeonato de Série B", ressalta.

Com uma semana para trabalhar, o Figueirense volta a campo no próximo dia (10), contra o Coritiba, fora de casa, às 16h30. Vinícius Eutrópio comemorou o período e disse que irá aprimorar os padrões de jogo da equipe.

"Vamos começar a focar em questões técnicas. Não só psicológicas, de acalmar o grupo e focar na partida. Começaremos a trabalhar padrões de jogo", finaliza.