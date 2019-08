Fluminense vence Inter no Maracanã e encerra jejum de sete jogos no Brasileirão

Pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebeu o Internacional no Maracanã e pressionado pela vitória. Na zona de rebaixamento, os cariocas enfrentaram o time alternativo do Inter e encerraram um jejum na competição e histórico contra os gaúchos. Eram sete jogos sem vencer no Brasileirão e sete anos ou 13 jogos sem vencer os colorados. A vitória foi por 2 a 1 e foi construída no segundo tempo. Com um gol de Yony González e outro contra de Natanael e Edenilson descontando, o Flu conquistou os três pontos.

Lá e Cá

O primeiro tempo teve maior domínio dos cariocas, mas ambos os times tiveram chances de sair na frente do placar.

Logo no início da partida, em uma divida a bola sobrou para Pedro livre dentro da área, o camisa 9 tirou do goleiro Marcelo Lomba, mas acertou a trave. A resposta do Inter veio num chute de fora da área do zagueiro Bruno Fuchs que obrigou Muriel a fazer grande defesa. O Flu ainda perdeu boa chance com Ganso que chutou fraco em cima de Marcelo Lomba.

O Flu seguia finalizando, mas sem direção. Já no final do primeiro tempo, após escanteio de Rafael Sóbis, Tréllez dentro da pequena área cabeceou para Muriel salvar o Flu novamente.

Domínio e vitória

O segundo tempo foi totalmente diferente do primeiro. O Flu voltou melhor e dominou o Inter. Aos 13 minutos, após cruzamento de Caio Henrique, Yony González dentro da pequena área marcou de cabeça.

O Tricolor seguiu em cima do adversário. Marcos Paulo recebeu lindo passe de calcanhar de Pedro e, cara cara, chutou por cima. Yony ainda tentou de fora da área e parou em Marcelo Lomba. Em contra-ataque aos 23 minutos, o time da casa contou com a sorte e ampliou com um gol contra do lateral Natanael.

Com 2 a 0 no placar o Flu controlava o jogo e não corria riscos. Nenê e Wellington Nem entraram na partida e também perderam boas chances. Nenê obrigou Lomba a fazer outra grande defesa depois de uma linda troca de passes do Flu e Nem demorou a finalizar quando ficou cara cara com o goleiro. Já nos acréscimos, Edenilson descontou após rebatida de Muriel, em um cruzamento, para o meio da área.

No final das contas o Fluminense consegue respirar um pouco no Campeonato Brasileiro.