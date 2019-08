Santos domina Goiás, goleia e se firma na liderança do Brasileirão

daUma goleada com requintes de crueldade. Assim se resume o placar de 6 a 1 do Santos sobre o Goiás na manhã deste domingo (4), na Vila Belmiro, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. Os gols foram marcados por Carlos Sánchez, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Eduardo Sasha e Soteldo (duas vezes). Kayke descontou para o Goiás.

Com a vitória, a equipe de Jorge Sampaoli continua na liderança com 32 pontos conquistados, cinco a mais do que o vice-líder Palmeiras. A equipe alviverde enfrenta o Corinthians no Itaquerão neste domingo (4), às 19h (de Brasília). O Goiás ocupa a 10ª posição com 17 pontos.

Primeiro tempo justificou a liderança do Brasileirão

A primeira parte do duelo foi dominado pela equipe da baixada santista. A primeira tentativa de gol ainda foi do clube Esmeraldino, Marlone arriscou de fora da área aos quatro minutos e assustou a meta de Éverson. Foi só. Após a primeira investida adversária o Santos dominou a partida e abriu o placar logo aos oito minutos. Diego Pituca lançou Soteldo na esquerda, o atacante avançou e cruzou nos pés de Carlos Sánchez (artilheiro do Santos no ano com 12 gols), que emendou um belo chute e abriu o placar.

O Goiás parecia perdido em campo, principalmente com as chegadas do camisa 10. O segundo gol saiu após receber falta do lateral direito Kevin. Sánchez cobrou e Lucas Veríssimo subiu mais alto que todo mundo para testar no fundo da rede.

Com 2 a 0 em menos de 15 minutos de jogo, o Goiás tentou equilibrar a partida e impor seu jogo. Porém, o Santos se defendeu de forma eficaz com o bom e entrosado sistema defensivo. Aos 36 minutos, Sánchez tocou para Victor Ferraz, o lateral cruzou na medida para Eduardo Sasha finalizar na trave, mas o rebote ficou com Gustavo Henrique, sozinho, para ampliar o placar em 3 a 0.

Antes do fim da primeira etapa, Sasha quase fez o dele em contra-ataque do time da casa, mas bateu na rede do lado de fora. Com a posse de bola e o dobro de finalizações do adversário (12 a 6), por pouco o Peixe não ampliou o marcador.

Santos com fome de gol

Sem mudanças as duas equipes voltaram ao campo com motivações diferentes, Claudinei Oliveira acreditava na equipe que começou o confronto para iniciar o segundo tempo com outro ritmo de jogo, mas o que encontrou foi um novo revés.

Kayke, ex-Santos, até tentou descontar logo no começo, mas foi bloqueado pela defesa adversária, mas o castigo veio logo em seguida quando Sasha, agora sim, marcou. Novamente a dupla Sánchez e Soteldo funcionou. O venezuelano puxou ataque em velocidade e tocou para o uruguaio lançar o atacante, que ganhou a dividida com Tadeu e fez o quarto do Alvinegro Praiano.

Mesmo após o quarto gol o Santos não parava de atacar, marca registrada da equipe de Sampaoli. Pelo lado do Esmeraldino, Claudinei apostou em Giovanni Augusto no lugar de Marlone. No Santos, Jorge Desio promoveu a estreia de Evandro, meia recém-contratado. Novamente quem saiu feliz foi o líder do Campeonato Brasileiro, a defesa do Goiás saiu jogando mal e Soteldo roubou a bola. O camisa 10 arriscou de longe e marcou um belo gol, o quinto na contagem.

Com fome de gol, o Santos pressionando o Goiás.Marinho entrou no segundo tempo e puxou o contra-ataque, limpou a defesa Esmeraldina e na saída de Tadeu, rolou para Soteldo fazer o segundo o sexto do Peixe.

Antes do apito final o Goiás conseguiu o gol de honra com Kayke, que recebeu cruzamento de Leandro Barcia, dominou e bateu com estilo, sem chances para Éverson.