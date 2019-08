Após goleada, Marinho afirma: "O momento é de união no grupo"

No jogo deste domingo (04), na Vila Belmiro, o Santos levou a melhor contra o Goiás por 6 a 1 e o auxiliar-técnico Jorge Desio, que estava substituindo Sampaoli (após estar suspenso), exaltou o desempenho do time e a importância do técnico para a equipe paulista. Marinho também falou depois da partida.

"Somos um grupo de trabalho onde Jorge é o líder. Trabalhamos para que a gente faça o que ele pede. Ele vive a partida com muita intensidade, assim como suas equipes. Sempre foi assim. A equipe responde a sua forma de ser. Não acho que isso tem que mudar. Minha personalidade é mais tranquila, mas eu o acompanho", afirmou.

Desio falou sobre como a equipe jogou e do comprometimento dos jogadores durante a partida.

"A equipe não se entregou nunca. Os jogadores jogaram como pedimos. De forma séria, fizeram tudo que trabalhamos durante a semana (...) Acredito que estar concentrado os 90 minutos é bom para qualquer equipe. O Santos tem uma posição boa e os jogadores estão motivados. Todos querem participar", disse.

O auxiliar também argentino falou sobre o campeonato: "Não é à toa que estamos liderando o campeonato. Todas as equipes querem ganhar das outras. Todos querem vencer o Santos e o Santos quer vencer todos. Tratamos todos os jogos com seriedade. O Brasil tem jogos muito duros. Temos que enfrentar a partida desta maneira que o resultado vem", acrescentou

Ao falar sobre seus adversários no campeonato, Jorge Desio procurou se manter focado nos jogos e exemplificou as qualidades dos outros times.

"Estamos focados no Santos. Palmeiras é um time excelente, que está jogando mais de um torneio por vez. Tem muitos times brigando também. Falta muito, mas estamos pensando no Santos, para que todos os jogos saiam o melhor possível", declarou

O atacante Marinho também falou após o jogo e disse que apesar dos gols, a partida não foi fácil.

“A torcida tem comprado nossa briga. O momento é de união no grupo. Temos criado isso no nosso dia a dia. O resultado foi largo, mas não quer dizer que foi fácil. Fizemos valer nossa força dentro de campo”, disse, em entrevista ao Premiere. O atacante também lembrou do trabalho de Sampaoli e completou: “É o que ele (Sampaoli) pede (intensidade). Assim que treinamos e assim que jogamos. Demoramos um pouco para acordar no segundo tempo, mas conseguimos fazer um resultado bom”.

Santos, com 32 pontos, enfrentará o São Paulo no próximo sábado, pela 15° rodada do Brasileirão. Enquanto isso, o vice Palmeiras, com 27 pontos enfrentará seu rival Corinthians neste domingo às 19h. Caso ganhe, pode chegar aos 30 pontos.