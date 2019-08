Com paralisação no segundo tempo, Vasco e CSA ficam no empate em Cariacica

Com apagão de alguns refletores no segundo tempo, Vasco e CSA ficaram no empate sem gols na noite deste domingo (04) no Kléber Andrade, em Cariacica, válido pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Mesmo com o Vasco jogando com o apoio da sua torcida, o CSA teve as melhores chances da partida. Logo aos 12 minutos da primeira etapa, Jonatan Gómez recebeu de Maranhão dentro da área e soltou uma bomba, Fernando Miguel fez uma grande defesa e evitou o gol do CSA.

O Vasco passou boa parte do primeiro tempo sem conseguir criar jogadas, só na reta final que a equipe de Vanderlei Luxemburgo conseguiu chegar ao gol adversário.

Na etapa complementar, o time carioca voltou melhor e pressionou o CSA, mas pecou nas finalizações. Com espaços para contra-atacar, o time comandado por Argel Fucks, teve outra grande chance aos 26 minutos, Jonatan Gómez deu um grande passe para Dawhan, que finalizou na saída de Fernando Miguel, a bola foi em direção ao gol, mas o zagueiro Henríquez afastou.

Já na reta final, alguns refletores do Kléber Andrade se apagaram e a partida teve 12 minutos de atraso.

O próximo jogo do Vasco é contra o Goiás no próximo domingo (11), às 19h, no Serra Dourada. Já o CSA, encara o Fortaleza na próxima segunda-feira (12), às 20h, no Rei Pelé.