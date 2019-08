Com dúvidas na escalação, Grêmio recebe Chapecoense em Porto Alegre

Após a classificação na Libertadores da América, as atenções do Grêmio voltam ao Brasileirão, onde a equipe recebe a Chapecoense na noite desta segunda-feira (5). Em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h na Arena do Grêmio.

Grêmio pode ter força máxima

Na 13ª posição, com 16 pontos, neste domingo, o Tricolor treinou de portões fechados no CT Luiz Carvalho. Quando a atividade foi aberta, o grupo disputava um rachão.

Apesar do mistério sobre a equipe que vai a campo, a tendência é os titulares entrem em campo, mas que jogadores com maior desgaste físico sejam poupados. Além disso, há possibilidade de que o atacante Luciano faça sua estreia com a camisa gremista.

Quem deve compor a equipe é o zagueiro Pedro Geromel, que cumpriu suspensão na última partida diante do Libertad. Foi ele que conversou com a imprensa após os trabalhos e falou sobre o duelo.

"Vamos dar nosso melhor para conseguir a vitória. A Chapecoense é um time que se defende bem, que luta, que compete. Vamos em busca dos três pontos, pois somos favoritos em casa", afirmou o zagueiro gremista.

Chapecoense tem desfalques

A Chapecoense busca somar pontos para escapar da zona de rebaixamento. O time alviverde tem 9 pontos e ocupa a 18ª posição na tabela.

Já em Porto Alegre, a equipe treinou na tarde do domingo no CT do Internacional. Para a partida, o interino Emerson Cris não contará com o zagueiro Douglas, que se lesionou na última partida, e com Henrique Almeida, que pertence ao Grêmio. Os possíveis substitutos para as vagas são Maurício Ramos e Arthur Gomes. O restante da equipe tende a ser o que já vem atuando nos últimos jogos.