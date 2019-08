Gustavo Henrique ainda tenta renovação de contrato com Santos: “Estamos conversando”

Na manhã do último domingo (5), na Vila Belmiro, o Santos aplicou a segunda goleada por 6 a 1 no Goiás e Gustavo Henrique marcou um dos gols. O zagueiro mais uma vez voltou a falar sobre renovação de contrato que por enquanto está travada.

O defensor também voltou a falar sobre seu sonho de jogar na Europa. Com seu contrato perto do fim, o zagueiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, já que seu contrato se encerra no dia 31 de janeiro de 2020.

Isso preocupa a diretoria santista, pela chance de perder o jogador sem nenhum tipo de compensação financeira. Mas Gustavo Henrique deseja aproveitar sua boa fase com o clube para se valorizar ainda mais.

"Estamos conversando. Estou aberto. Vamos esperar esse mês. Ver o que vai acontecer. Ver o que o Santos pode me valorizar. Vou procurar me valorizar. Também tenho um sonho de jogar na Europa, mas é aguardar. Estou vivendo meu melhor momento na carreira pelo Santos", disse o zagueiro.

Mas mesmo com todas as especulações acontecendo, Gustavo Henrique diz que está feliz e que prioridade é acertar a renovação com o Santos. Prioridade essa que parece estar longe do fim.

"Estou feliz no clube, está sendo meu melhor ano no profissional. Tenho evoluído, procurado fazer meu melhor. Tenho contrato até o fim do ano, meu desejo é continuar aqui. Vamos seguir conversando para resolver esta situação".

Com a vitória de ontem, o time de Sampaoli se manteve na liderança com 32 pontos e ainda ampliou a vantagem contra o segundo colocado Palmeiras para 4 pontos. O Santos enfrenta na próxima rodada o São Paulo no Morumbi.