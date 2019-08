Cueva desperta interesse do Botafogo, que aguarda sinal positivo para seguir negociando

O peruano é o novo alvo do Botafogo para o setor ofensivo, que deseja tê-lo por empréstimo até o fim do ano. Já foram iniciadas conversas com o empresário que está no Santos, já que Cueva não vem tendo oportunidades com o comandante Jorge Sampaoli.

A intenção é utilizar da mesma estratégia que usou com Erik que pertencia ao Palmeiras. Pegar jogadores em baixa em seus clubes, dar oportunidades de recuperar o seu futebol e assim ajudar o alvinegro carioca dentro de campo.

Se Cueva recuperar o seu futebol, o Santos terá um jogador em alta já em janeiro. Seja para vender ou para manter no elenco. Lembrando que o Clube santista começa a pagar o alto investimento de mais de R$ 27 milhões no começo de 2020.

O peruano não apresenta bons números com a camisa santista. Ele chegou badalado e não marcou gols ou deu assistências com a camisa do Peixe. Já são 12 partidas e o número mais relevante são seus cartões: dois amarelos e um vermelho.