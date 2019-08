Atlético-MG anuncia contratação do atacante Di Santo até 2020

O Atlético-MG apresentou o seu mais no reforço na Cidade do Galo: o atacante Franco Di Santo. Com contrato até dezembro de 2020, o jogador está animado de vestir a camisa alvinegra e espera ajudar o nas próximas partidas.

"É um prazer chegar a uma equipe grande do Brasil, é lindo, venho trabalhar e ajudar a equipe. Venho para uma equipe muito competitiva para ajudar e dar o melhor em cada partida", destacou.

O argentino começou a carreira no Audax Italiano, do Chile, em 2006. Após três temporadas, assinou com Chelsea. Sendo pouco aproveitado, os ingleses cederam empréstimo ao Blackburn Rovers. Na temporada 2010-11, foi negociado com o Wigan Athletic. Três anos depois, viveu a sua melhor fase, porém, no Werder Bremen. Pelo time alemão, marcou 18 gols em 51 jogos. Em 2015, defendeu o Schalke 04 - de 88 aparições, balançou as redes 12 vezes.

Antes de se transferir para o Atlético, Di Santo estava no Rayo Vallecano. Em busca de novos desafios, comentou que recebeu propostas e que não pensou duas vezes de vir para Belo Horizonte.

"Tive muitas propostas do México, do Brasil, da Argentina e até mesmo da Europa, Depois da conversa que tive com o Rui, sobre o projeto e a ambição do clube, não pensei muito e vim direto para cá", expôs.

Quem ajudou na escolha, foi conhecido da torcida atleticana. O atacante mencionou que manteve conversas com Lucas Pratto, ex-jogador do clube, e que deu a ele as melhores referências.

"Falo com Lucas Pratto, tenho boa relação come ele, somos amigos. Falou muito bem do clube e da torcida, disse que acompanham sempre a equipe, em todos os lugares, e esse foi um dos motivos da minha vinda para cá”, concluiu.