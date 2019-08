Felipe Melo discorda de protesto da torcida do Palmeiras: "É questão de educação"

Nesta terça-feira (06), Felipe Melo concedeu entrevista coletiva falando sobre seu momento atual e sobre as projeções futuras para o Palmeiras. O volante contou sobre a sua experiência, sobre ser importante e que hoje alguns jogadores estão em evolução e o coletivo será importante.

''É experiência, profissionalismo e ajuda dos companheiros. Alguns jogadores estão no momento de evolução, espero que nos próximos possam ajudar. É aí que entra o coletivo, de o A não estar bem e o B ajudar o A''.

O Camisa 30 criticou os protestos realizados pela torcida do Verdão realizados antes do clássico contra o Corinthians.

"Eu tenho três anos de Palmeiras, no primeiro ano teve protesto, no segundo e no terceiro também. É questão de educação do povo brasileiro, infelizmente. É um time que ficou um ano sem perder no Brasileiro, é o atual campeão brasileiro, saiu da Copa do Brasil contra um grande rival, no primeiro jogo tivemos oportunidade de ampliar o marcador e no segundo jogo eles foram melhores, mas tivemos oportunidades de fazer gol".

Sobre seu futuro após a carreira, o volante falou que não pretende ser treinador, mas que o projeto dele é continuar no meio do futebol de alguma maneira.

''Eu acho que treinador não dá não (risos). Vou fazer o curso, mas não me vejo como treinador. Porque quando parar quero estar mais juntos dos meus filhos. Treinador ocupa ainda mais tempo que o jogador. A gente chega 15h, tenho certeza que 11h o Felipão já está aqui. Esses caras são tarados por futebol. Não que eu não seja. Eu jogo, assisto, mas para treinador não sei. O que é certo é que vou continuar no futebol''.

Felipe Melo também ressaltou a importância da valorização do Campeonato Brasileiro e dos jogadores que aqui estão.

''É bom, estão vindo jogadores de renome. Os grupos estão se fortificando, faz que o campeonato fique mais forte, campeonato que já é o mais difícil do mundo .Isso faz com que os estádios encham, os clássicos a rivalidade aflorar ainda mais. Grandes treinadores vindo para o nosso futebol, é importante. Mas eu creio que temos de saber valorizar o nosso produto. É muito fácil valorizar o produto de fora. Temos profissionais competentes. Falo de treinador e jogador também''.