CRB marca no final, bate o Atlético-GO no Antônio Accioly e encosta no G-4 da Série B

Atlético-GO e CRB abriram a 15° rodada e fizeram um duelo de equipes que estão na parte de cima na classificação da Série B. O Dragão pressionou, mas o Galo alagoano venceu por 1 a 0, com gol de Willie nos minutos finais do segundo tempo.

Com a vitória, o CRB subiu para a 5° colocação com 23 pontos e sete vitórias, já o Atlético-GO, continua na vice-liderança da competição com 25 pontos. As duas equipes podem perder posições até o término da rodada.

O primeiro grande lance da partida saiu aos 18 minutos. Após cobrança de escanteio Matheuzinho, Jorginho dominou e finalizou dentro da área de pé esquerdo, a bola passou perto do gol de Vinicius. Aos 26, Reginaldo levantou na área, Gilvan desviou e o goleiro do CRB fez uma grande defesa.

Ainda no primeiro tempo o arqueiro alvirrubro fez outra grande defesa. Aos 46 minutos, após cruzamento na área, Wellington Carvalho tentou afastar e mandou para o próprio gol, mas Vinicius salvou o time alagoano.

A primeira chegada do CRB foi aos 17 minutos da segunda etapa. O lateral-esquerdo Igor Cariús finalizou da intermediária e assustou o goleiro Kozlinski.

O gol da equipe comandada por Marcelo Chamusca aconteceu aos 42 minutos. Bryan levantou na área e Willie se antecipou para abrir o placar no Antônio Accioly.

Ainda deu tempo para o goleiro do CRB fazer mais uma grande defesa. Aos 45 minutos, Andre Luis cruzou na área e após desvio, Jorginho pegou de primeira, a bola tinha endereço certo, mas Vinicius fez uma defesa espetacular.O Atlético-GO teve mais posse de bola, mais finalizações e mais chances criadas, mas o CRB saiu vencedor da partida com uma grande atuação do goleiro Vinicius.

O Atlético-GO volta a campo na próxima terça-feira (13), às 19h15, contra o Oeste no Antônio Accioly. O CRB só volta a campo no dia 18, contra o Vitória, às 16h, no Rei Pelé.