Tiago Nunes acredita estar no caminho para tornar o Athletico um clube 'internacional'

O Athletico conquistou seu segundo título internacional da história. Desta vez foi a Levain Cup, onde goleou a equipe da casa, o Shonan Bellmare, por 4 a 0, na manhã desta quarta-feira (7). O técnico do Furacão, Tiago Nunes, começou a coletiva de imprensa após a partida ressaltando a hospitalidade do povo japonês.

“Gostaria de agradecer a todo o povo japonês. No período em que estamos aqui, fomos muito bem recebidos, recebemos carinho de todas as pessoas por onde passamos”, disse.

Ele também falou sobre o adversário, e disse que, apesar da goleada, sua equipe enfrentou dificuldades.



"O Shonan é uma equipe fisicamente muito forte, pressiona muito o adversário, tira os espaços. No primeiro tempo, tivemos dificuldades para sair jogando com a bola trabalhada e exageramos nas bolas longas, fugindo um pouco da nossa principal característica. No segundo tempo, com o adversário necessitando o resultado, tivemos espaço para contra-ataques, conseguimos criar situações de gol e um aproveitamento muito bom nas finalizações, o que acabou criando esse placar elástico”, comentou.

No fim da entrevista, Tiago voltou a ressaltar a importância de disputar competições internacionais, e do futuro do clube no cenário internacional.



“Tem uma representatividade muito grande. Significa que estamos no caminho correto para transformar o Athletico Paranaense no clube internacional que ele deseja ser. É fruto de quase 20 anos de trabalho profissional para chegar neste nível e conseguir competir com os melhores”, finalizou.