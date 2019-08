Luiz Adriano aparece no BID e está liberado para jogar pelo Palmeiras

Luiz Adriano, o novo atacante do Palmeiras está liberado para jogar. Isso se dá pois na última quinta-feira (7), o contrato do atacante foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Anunciado no dia 30 de julho, o contrato do atacante demorou uma semana para ser publicado, pois ele vem da Europa.

O nome de Luiz Adriano no BID (Imagem: CBF)

O atacante já está trabalhando com o grupo, onde treina com bola junto com o restante do elenco. Por já ter jogado na temporada, foram três partidas e um gol marcado, ele está a frente de Henrique Dourado, que ainda trabalha fisicamente após se recuperar de uma fratura na tíbia.

Luiz será apresentado na Academia de Futebol na próxima quinta-feira (8), às 14h, com transmissão ao vivo do canal do youtube e das redes socias do Palmeiras. Nessa apresentação o atacante falará pela primeira vez com a imprensa e será mostrado seu número de jogo.

O atleta já chegou mostrando um bom futebol para os torcedores. No treinamento com bola da última terça-feira (6), filmado pela TV Palmeiras, o atacante marcou gols, sendo um de letra. O Palmeiras joga no próximo domingo (11), às 16h, contra o Bahia, no Allianz Parque. O jogo será válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.