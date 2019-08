Palmeiras, Grêmio e Pacaembu: um trio quase inseparável

Desde que o Allianz Parque foi inaugurado, lá em 2014, o duelo entre Palmeiras e Grêmio só foi realizado no estádio uma única vez. E nesse tempo, as equipes se enfrentaram dez vezes.

A dupla Sandy e Júnior irá realizar um show no estádio Palmeirense nos dias 24 e 25 de agosto e o jogo da Libertadores acontece no dia 27. Com isso, o duelo teve que ser transferido para o Pacaembu.

A única vez que as duas equipes se enfrentaram no Allianz Parque foi no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil de 2016. Nesse jogo, o Alviverde empatou com o Imortal e foi desclassificado da competição, após Allione ser expulso.

Já no "Porcoembu", como é carinhosamente apelidado pelos torcedores, o Palmeirense pode se animar quando se trata de partidas contra o time gaúcho. Das quatro vezes que se enfrentaram lá, o Verdão saiu vitoriosos em todas elas.

Confira abaixo os duelos entre Palmeiras e Grêmio no Pacaembu.

Campeonato Brasileiro 2015 – Palmeiras 3 x 2 Grêmio

Campeonato Brasileiro 2016 – Palmeiras 4 x 3 Grêmio

Campeonato Brasileiro 2017 – Palmeiras 1 x 0 Grêmio

Campeonato Brasileiro 2018 – Palmeiras 2 x 0 Grêmio