Luiz Adriano é apresentado no Palmeiras e rasga elogios a Felipão: "É um grande treinador"

Nesta quinta-feira (8), o Palmeiras apresentou o atacante Luiz Adriano, novo reforço para o setor ofensivo do time, que assumiu a camisa 10 deixada por Moisés. O atacante já foi regularizado e teve seu contrato registrado no BID. Portanto, já pode fazer sua estreia pelo Verdão contra o Bahia, no próximo domingo (11), pelo Brasileirão.

Em sua primeira entrevista coletiva como jogador do clube, Luiz Adriano falou sobre a sua adaptação e deixou clara a sua vontade de se doar ao máximo para a equipe.

"Espero me adaptar o mais rápido possível ao futebol brasileiro, depois de tanto tempo fora. Quero ajudar minha equipe da melhor forma. Vou dar meu máximo quando estiver dentro de campo para ajudar meus companheiros".

O atacante também comentou a sua posição de preferência mas ressaltou que pode atuar em todas as funções do ataque, desde a camisa 9 até jogar nas pontas.

"Eu joguei muito tempo como centroavante. Agora, nos últimos tempos de Spartak, também joguei pelo lado para ajudar o time. Não tem problema para mim jogar pelas pontas. Trabalhando durante a semana, se adaptando, posso jogar sem problema nenhum."

Por fim, rasgou elogios a Felipão e ao grupo. O atleta revelou que foi muito bem recebido e que todos do elenco vem ajudando nessa readaptação ao futebol brasileiro.

"É um grande treinador, é uma experiência poder trabalhar com ele. Aprender mais coisas com ele no dia a dia. Estou muito feliz de trabalhar com ele. Não vou citar um nome porque todos estão me ajudando, brincando comigo. Todo mundo está me ajudando dentro do vestiário."