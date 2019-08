Após recuperação, Antony retorna aos treinos; Liziero segue como dúvida para clássico SanSão

Em preparação para o próximo duelo contra o atual líder do campeonato, o elenco do São Paulo trabalhou durante a tarde dessa quarta feira (7) no Centro de Treinamento da Barra Funda, contando com a presença dos novos reforços, Dani Alves e Juanfran.

Para além das caras novas, Antony também foi uma surpresa no treino. Uma inflamação no joelho esquerdo sofrida no duelo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro afastou o camisa 39 do tricolor paulista dos treinos durante a semana. Porém, nessa quarta, o atacante foi liberado para jogar no clássico de sábado.

O desfalque da tarde pré SanSão se deu por parte de Liziero, que vinha fazendo trabalhos no campo durante a semana normalmente. O volante não atua desde o dia 19 de maio, no jogo contra o Bahia, devido a um entorse no tornozelo. O camisa 14 iniciou a transição para o campo, após longo processo de recuperação, no dia 16 de julho e, desde então, manteve uma regularidade nos treinamentos.

Na escalação para o clássico, Liziero permanece sendo dúvida. Antony é um reforço. Cuca provavelmente não poderá contar com as atuações dos recém contratados, devido ao recondicionamento físico necessário para voltarem a campo após as férias de ambos. O técnico do tricolor paulista ainda mantém mistério sobre os titulares para sábado, no entanto, não devem haver mudanças abruptas em relação ao último jogo do clube do Morumbi.