Em momentos opostos, Ceará e Chapecoense se enfrentam com dúvidas na escalação

Ceará e Chapecoense abrem a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (10), às 17h, na Arena Castelão, em Fortaleza. As duas equipes vêm de bons resultados, mas vivem momentos opostos na competição.

No último final de semana, o Vovô derrotou o Fortaleza por 2 a 1 e chegou aos 17 pontos. Neste momento, o time Alvinegro ocupa a 11ª posição, e quer a segunda vitória consecutiva para se aproximar do G-6 na classificação.

O Verdão, por sua vez, vai para o seu segundo compromisso seguido longe da Arena Condá. Na última segunda-feira (5), em Porto Alegre, o time catarinense empatou com o Grêmio por 3 a 3. Com o resultado, a Chape chegou aos 10 pontos, mas segue na zona do rebaixamento, ocupando a 17ª colocação.

Desfalque e dúvida

Motivado pelo triunfo no Clássico-Rei, o Ceará encerrou a preparação para o duelo diante da Chapecoense na tarde de ontem. O técnico Enderson Moreira não poderá contar com o lateral-direito Samuel Xavier, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Cristovam deve começar entre os titulares.

Além do desfalque defensivo, o treinador Alvinegro ainda não sabe se poderá contar com o atacante Leandro Carvalho, que não treinou durante a semana para resolver problemas pessoais. Devido a isso, o jogador passará por uma avaliação para saber se entrará em campo.

Assim, o Vovô deve entrar em campo com a seguinte formação: Diogo Silva; Cristovam, Luiz Otávio, Valdo e João Lucas; Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo; Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves), Lima e Felippe Cardoso.

Artilheiro fora de combate

Assim como o time mandante, o Verdão chega desfalcado para o embate de hoje. Suspenso, Everaldo, artilheiro da Chapecoense no Campeonato Brasileiro, sequer embarcou com a delegação para a capital cearense. Henrique Almeida é o mais cotado para ocupar a vaga do centroavante na equipe.

Recuperado de lesão, o zagueiro Douglas está à disposição do técnico Emerson Cris, mas deve ficar no banco de reservas. Maurício Ramos, que assumiu a titularidade ao lado de Gum, agradou a comissão técnica e deve seguir como titular no sistema defensivo do time catarinense.

A provável equipe titular da Chapecoense para encarar o Vovô deve ter: Tiepo; Eduardo, Gum, Maurício Ramos e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Gustavo Campanharo, Augusto e Camilo; Renato Kayzer e Henrique Almeida.