De técnico novo e na lanterna, Vitória recebe Paraná, que tem três mudanças

O Barradão será palco de mais um episódio da saga do Vitória em fugir da má fase. Neste sábado (10), às 19h, o Rubro-Negro recebe o Paraná Clube pela 15ª rodada da Série B. Na lanterna da competição, o Leão mede forças com os paranaenses, que estão em sétimo, numa briga insana para entrar no G-4.

Vitória de técnico novo

Em ano conturbado e atolado na crise dentro e fora de campo, o Vitória anunciou o novo técnico na última quarta-feira (7). No dia seguinte, o ex-interino e agora efetivado, Carlos Amadeu já começou as atividades leoninas.

Em seu discurso de apresentação, Amadeu já disse que seu trabalho é 100% baseado no resultado. Para ele, a pressão por resultados é ‘uma conjuntura’ que precisa ser mudada de forma gradativa, ‘mas enquanto não mudarmos, a gente tem que conseguir o resultado’.

Provável escalação do Vitória: Martín Rodriguez; Matheus Rocha; Ramon, Everton Sena e Chiquinho; Baraka, Lucas Cândido e Felipe Gedoz; Wesley (Thiaguinho) , Anselmo Ramon e Jordy Caicedo. Técnico: Carlos Amdeus.

Três mudanças paranistas

Com 23 pontos, quatro a menos que o líder Bragantino, o Paraná já não vence há três partida. Vencer os baianos é imprescindível para seguir forte na disputa pelo pelotão superior da Série B. No entanto, o treinador Matheus Costa terá desfalques para logo mais.

Atacante, Jenison foi vetado pelo departamento médico devido a entorses no tornozelo e no joelho. Dessa forma, Ramon é quem deve assumir a vaga no ataque paranista. Outra troca no time titular é a entrada de Léo Príncipe no lugar do suspenso Éder Sciola. Itaqui é mais um que perde o posto entre os 11 iniciais, e Caio Monteiro deve entrar no lugar dele.

Provável escalação do Paraná Clube: Thiago Rodrigues; Léo Príncipe, Eduardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto e João Pedro; Caio Monteiro, Rodrigo Porto e Ramon. Técnico: Matheus Costa.