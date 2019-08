Com técnico novo e buscando se recuperar, Goiás recebe Vasco no Serra Dourada

Com a chegada de Ney Franco e buscando a recuperação no Campeonato Brasileiro da Série A, Goiás recebe o Vasco neste domingo (11), às 19h, no Serra Dourada, em duelo válido pela 14° rodada.

Recuperação

O time Esmeraldino não vence em jogos oficiais desde o dia 13 de junho, quando derrotou o Athletico-PR por 2 a 1 no Serra Dourada pela 9° rodada da Série A. Depois foram cinco jogos, dois empates e três derrotas, incluindo dois 6 a 1 para Flamengo e Santos.

Na 12° colocação com 17 pontos, o Goiás tem a segunda pior defesa da competição com 22 gols sofridos, ficando atrás apenas da Chapecoense, que levou 23. No quesito gol marcado, o time do Centro-Oeste tem o 6° pior ataque com 13 bolas na rede.

Para o duelo contra o Vasco, o técnico Ney Franco contará com as voltas de Yago, Giovanni Augusto e Marlone, que ficaram de fora do jogo contra o Corinthians por questões contratuais. Já o volante Yago Felipe, foi expulso no último jogo e está fora do confronto.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Daniel Guedes, Yago, Rafael Vaz, Jefferson; Geovane, Léo Sena, Giovanni Augusto; Michael, Leandro Barcia, Kayke.

Voltar a vencer

Após conquistar a primeira vitória na Série A contra o Internacional, o Vasco parece ter acordado na competição. Nesse período, foram seis jogos oficiais, com três vitórias, dois empates e uma derrota contra o Grêmio com muita polêmica, sequência que fez o time comandado por Vanderlei Luxemburgo sair da zona do rebaixamento.

Os últimos dois jogos foram dois empates contra Palmeiras em São Paulo e CSA em Cariacica. Para voltar a vencer, o treinador Cruz-Maltino não contará apenas com Rossi, que se recupera de cirurgia no apêndice. Um dos artilheiros da equipe carioca na competição Yago Pikachu deve voltar a jogar mais avançado.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Cáceres, Henriquez, Luciano Castán, Henrique; Richard, Raul, Marcos Júnior; Pikachu, Marrony, Talles Magno.