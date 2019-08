 Após marcar três gols, Thiago Galhardo declara: "Melhor momento da minha carreira"

Jogando no Castelão, o Ceará manteve a invencibilidade em casa contra a Chapecoense neste sábado (10). Em três jogos como mandante, o time cearense venceu todos os jogos contra os catarinenses. O resultado de 4 a 1 foi construído com uma certa tranquilidade, com três gols marcados por Thiago Galhardo e um de Felippe Cardoso, Renato Kayser descontou para a Chape.

Após belíssima atuação do camisa 89 do Ceará, com direito a hat-trick, o Ceará conquistou sua segunda vitória seguida. Na rodada passada, a equipe de Enderson Moreira também havia vencido o Fortaleza por 2 a 1. Após o jogo, Thiago se emocionou ao comentar sobre o seu momento pelo Ceará

“É o melhor momento da minha carreira. Estou emocionado porque na minha chegada aqui eu sempre disse que ia fazer isso. Eu nunca consegui ter tantas partidas sequenciais como titular em série A, e sempre cobrei isso nos clubes em que passei. Só que alguns clubes querem ter mais o estrelismo do que o próprio atleta. “

Também fez questão de elogiar o elenco da equipe alvinegra e aumentou a sua meta de gols para a temporada

“Aqui no Ceará é diferente. A harmonia e união que esse grupo tem é absurda, a gente se defende o tempo inteiro. Realmente é um sonho que eu estou vivendo, 11 jogos e 7 gols. Eu tinha uma meta de fazer dez e eu vou aumentar isso para 15.”

O Vozão ainda teve dois gols bem anulados no jogo. Autor do terceiro gol do Vozão, Felippe Cardoso comentou sobre o que poderia ter sido o seu segundo na partida

“Foi um lance alí que foi muito rápido, o Lima acabou esbarrando no goleiro e a bola sobrou no meu pé, fui feliz de fazer o gol, mas fui infeliz dele ser anulado. O VAR está aí para isso, mas estou muito feliz pela vitória. Espero dar continuidade e chegar numa boa parte da tabela”

Próxima rodada

Após dois jogos em casa, o Vozão agora encara no domingo (18), o São Paulo no Morumbi, às 16h. No mesmo dia, mas às 19h, a Chapecoense que se encontra no Z4, buscará a recuperação diante da sua torcida, contra a também desesperada equipe do Avaí.