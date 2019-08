Coritiba vence Figueirense e pula para vice-liderança da Série B

O Coritiba recebeu a equipe do Figueirense na tarde deste sábado, no Couto Pereira, em jogo válido pela 15ª rodada da Série B de 2019. Quem se saiu melhor foram os donos da casa, que contaram com mais um gol do artilheiro do campeonato, Rodrigão, e outro do jovem Igor Jesus. Agora o Coxa ocupa a vice-liderança, com 26 pontos, três atrás do líder Bragantino. Já a equipe catarinense permanece no meio da tabela, em 12º, com 20 pontos.

Primeiro tempo

O Coxa impôs seu ritmo logo no início, levando perigo ao gol de Vidotto, quando a zaga do Figueira afastou parcialmente e deu a chance para Wellison marcar, mas ele acabou pegando sem força. O que parecia ser uma pressão inicial se tornou em um jogo sem muitas chances para o Coritiba, que não conseguia penetrar na defesa do clube catarinense, que apostava nos contra-ataques.

O jogo esfriou, mas Rafael Marques tentou colocar fogo na partida ao tentar o gol que Pelé não fez, do meio da rua, aos, mas acabou pegando mal na bola e ela saiu em tiro de meta. As coisas complicaram para o técnico Vinícius Eutrópio, que precisou alterar a equipe por duas vezes ainda na etapa inicial. A primeira substituição foi logo aos três minutos, quando Matheus Destro caiu no gramado com dores nas costas, e foi substituído pelo zagueiro Brunetti. Ele precisou jogar improvisado, mas não por muito tempo, já que também acabou se lesionando aos 26 minutos e dando lugar ao lateral direito Alemão Teixeira.

A última boa chance foi aos 45 minutos, quando Juan Alano entrou bem na área e bateu com efeito, mas para fora.

Segundo tempo

O início do segundo tempo foi mais do mesmo do fim da etapa inicial, com as duas equipes marcando muito e achando poucos espaços. Mesmo assim o Coxa levou perigo por duas vezes antes dos 10 minutos. A primeira vez foi quando Juan Alano, aos dois minutos, bateu cruzado e rasteiro, mas sem direção. A outra vez foi quando Giovani, aos sete, obrigou Vidotto a trabalhar, com um chute forte de fora da área.

Mas o Figueira não queria deixar por isso mesmo, e deu sua resposta no minuto seguinte, quando Rafael Marques também tentou de longe, levando perigo ao gol de Muralha. Willian Popp foi outro que chegou com perigo, quando limpou a marcação e chutou no cantinho, obrigando o goleiro do Coritiba a fazer linda defesa.

O primeiro gol veio apenas aos 21 minutos, quando Thiago Lopes cobrou escanteio e Rodrigão subiu para cabecear. A bola ia para fora, mas acabou batendo em Kauê e entrando. O lance gerou polêmica, já que Rodrigão cometeu falta no lance, quando subiu para cabecear, mas como a Série B não tem VAR, a decisão do campo continuou.

O jogo continuou pegado, sem grandes chances, mas Igor Jesus tratou de dar números finais ao jogo apenas aos 44 minutos, quando Patrick roubou a bola e acionou o jovem atacante na área, que apenas bateu na saída do goleiro para fechar o placar.

Próximos compromissos

Na próxima rodada o Coritiba joga novamente em casa, contra o Brasil de Pelotas, na terça-feira (13), às 21h30. O Figueira recebe a Ponte Preta, apenas na quinta-feira (15), às 21h30.