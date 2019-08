Pressionado e sob comando interino, Criciúma busca recuperação diante do Sport

PARTIDA VÁLIDA PELA 15ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO, A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO HERIBERTO HÜLSE, EM CRICIÚMA/SC.

No jogo de encerramento da 15ª rodada da Série B, Criciúma e Sport se enfrentam neste domingo (11), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, às 16h (horário de Brasília). Enquanto o Tigre catarinense, que ocupa a vice-lanterna da competição, visa escapar da zona de rebaixamento, o Leão pernambucano ocupa a oitava posição e mira os líderes do campeonato.

Criciúma sob comando de interino

Com a demissão do técnico Gilson Kleina, o Criciúma está sob o comando interino do auxiliar técnico Wilsão. Mesmo reconhecendo o momento complicado que sua equipe atravessa, é necessária, segundo o comandante, uma doação ainda maior para se recuperar no campeonato.

“Desde terça-feira estamos à frente da equipe. Eu tenho certeza que eles, assim como eu, já passaram por momentos mais difíceis. E é mais um agora. Hora de resgatar, confiar, e acima de tudo buscar algo a mais. Temos convicção que o grupo pode fazer algo diferente. O grupo é capaz e temos colocado isso nas conversas”, disse Wilsão.

Para esta partida, o Criciúma terá os desfalques do zagueiro Sandro, suspenso, além do lateral-direito Marcos Vinícius, lesionado. No ataque, Vinícius e Léo Gamalho em recuperação física, também estão fora do jogo.

Provável escalação: Luiz; Maicon, Derlan, Thalles e Marlon; Liel, Foguinho, Wesley e Daniel Costa; Julimar e Reinaldo.

Leão busca pontuar fora de casa

Tendo empatado as duas últimas partidas em casa, contra Guarani e Coritiba, o Sport busca recuperar os pontos perdidos na casa do Criciúma. Além disso, pontuar fora pode ser um diferencial frente aos concorrentes pelo acesso à Série A. E é justamente esse o pensamento do técnico Guto Ferreira.

“Temos que buscar os resultados que não conseguimos em casa. É um campeonato diferente, não tiro os conceitos que tenho. O primeiro turno tende a ter uma pontuação menor no final, pois está tendo muito empate. A pontuação entre o 13º para o primeiro, em 15 rodadas, é muito baixa. Então, esse equilíbrio da competição, onde todo mundo visa levar pontos e, dentro de casa, tem mais dificuldade”, disse Guto.

A escalação do Leão, no entanto, ainda não foi confirmada pelo treinador. O lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni voltou a sentir dores no tornozelo e ficou de fora dos treinamentos na última sexta-feira (9). Com isso, zagueiro Éder tem grandes chances de ser improvisado na posição.

Provável escalação: Maílson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Éder; Ronaldo, Yago e Sammir; Guilherme, Ezequiel e Hernane.