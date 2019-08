Balotelli e Flamengo: salários acordados, mas diretoria carioca mantém cautela

A história entre Balotelli e Flamengo ganhou força na última semana. O que de início era apenas especulação e sondagem, passou a se estreitar após o presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, admitir que a equipe brasileira conversa com o atacante, informação que foi trazida inicialmente pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio, da Skysports.

De acordo com Di Marzio, que acompanha toda a repercussão do caso desde o início, o Flamengo chegou a um acordo econômico com Balotelli — o que era o grande impasse durante as tratativas — e faltam apenas alguns ajustes referentes ao direito de imagem do jogador para que o acerto enfim aconteça.

Ainda segundo o jornalista italiano, a ideia é um acordo por dois anos e meio, válido até o fim de 2021. A pedida salarial seria de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões) ao longo desse período.

"Mais perto e mais perto. Balotelli se aproxima do Flamengo: acordo pode ser fechado nas próximas horas", escreveu o jornalista em seu Twitter.

A situação é tratada com otimismo pela imprensa italiana, apesar de ser delicada. Com uma personalidade forte, "Super Mario", como foi apelidado pela torcida da Inter de Milão, acumulou polêmicas ao longo de sua carreira. Por isso, alterna um misto de euforia e preocupações no pensamento dos flamenguistas e de alguns membros da imprensa brasileira.

Durante a semana, alguns jogadores do Flamengo comentaram sobre a possível vinda do italiano. O coro foi uníssono em forma de aprovação:

"Seria espetacular. Torço para que ele venha", disse Gabriel Barbosa. O técnico português Jorge Jesus também comentou a negociação: "O Mario é um pedido de qualquer treinador. Quem está na Europa sabe quem é o Mario. Alguém como Mario Balotelli que possa vir... É um jogador que vai vingar no futebol brasileiro, tem muita qualidade."

Cabe ressaltar que o Rrubro-Negro Carioca não comenta oficialmente sobre as negociações até que estejam concretizadas. O Flamengo não precisa correr contra a janela, pois o atacante está sem clube desde que seu contrato com o Olympique de Marseille terminou há cerca de um mês e chegaria sem custos de transferência.

No entanto, a diretoria do Fla espera por um desfecho positivo para que possa contar com o Balotelli na sequência da temporada. As alterações na inscrição de jogadores para as quartas de final da Libertadores precisam ser feitas até 72 horas antes do início da fase, que começará no dia 20 de agosto. No dia seguinte, o Flamengo enfrenta o Internacional, no Maracanã às 21h30 (horário de Brasília).